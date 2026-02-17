El testimonio de Maricarmen Rebollo, la mujer que cayó con su coche en el socavón entre Berzocana y Logrosán: "Solo pensé en salvar a quienes venían por la carretera"

Maricarmen Rebollo trabaja como coordinadora de formación en el Proyecto Escala de Logrosán y vive en el municipio de Berzocana junto a su marido y su hija. Conducía todas las mañanas temprano desde su vivienda hasta su puesto de trabajo en su coche, que le acompaña desde hace 26 años, para ejercer sus labores profesionales con ilusión y alegría porque, reconoce, es "una enamorada" de lo que hace. Siempre va sola en su vehículo, pero justo detrás de ella suelen acudir otras dos personas que también trabajan en Logrosán.

El pasado 12 de febrero, tomó la decisión de salir 15 minutos antes. Creía que era lo mejor porque la meteorología adversa podía provocar la caída de árboles o la presencia de tierra en el firme. Fue todo el camino despacio: "No superé los 50 kilómetros por hora de velocidad". En un momento exacto miró su reloj inteligente, vio que eran las siete y veinticinco de la mañana, tomó una curva y lo siguiente que recuerda es verse metida en "un agujero negro". "Solo me salió gritar, pensaba que estaba viviendo una pesadilla", cuenta. Maricarmen acababa de caer en un socavón provocado por un desprendimiento de tierra debido a las intensas precipitaciones que se habían producido durante varias semanas consecutivas en la comarca de Las Villuercas.

"En ningún momento perdí el conocimiento, no solté las manos del volante. Me quedé totalmente tensa. Fue todo un milagro. La baja velocidad que llevaba, la armadura tan antigua que tiene el coche y quedarme agarrada del volante fueron las cosas que me hicieron estar bien. La gente me cuenta que el coche dio una vuelta de campana, pero yo no lo recuerdo", explica.

"Cuando vi que el coche se estabilizó y no se movía, mi primer impulso fue coger el móvil. Intenté abrir la puerta, que al principio estaba bloqueada. Salí del coche y escuché un ruido. Pensé que mi vehículo estaba perdiendo líquido y que iba a explotar. Todavía estaba todo oscuro, encendí la linterna del teléfono y vi que bajo mis pies había una especie de río que se había formado por la cantidad de agua que había caído. En esa zona siempre ha existido una fuente antigua. La llamaban la Fuente del Búho y allí siempre iban las lavanderas de las fincas cercanas, pero ese agua no está canalizada. Cuando se construyó la carretera, se puso tierra y no se creó ningún soporte de piedra. En la lengua que se creó tras el desprendimiento apenas había piedras. Era todo tierra mezclada con agua", asegura Rebollo.

Cuando salió del coche y se puso mínimamente a salvo en el propio desprendimiento porque no había logrado salir del socavón, se percató de que las luces del coche se habían quedado encendidas. Intentó contactar con el 112, pero no tenía cobertura. Su primera llamada fue al 062 a las 7.28 horas y explicó lo ocurrido, con desconocimiento de la dimensión que había adquirido el socavón.

"Intenté contactar con la Guardia Civil para que cortasen la carretera porque allí podía caer más gente. Luego llamé a los otros dos funcionarios que siempre me acompañaban en el trayecto para decirles que se fuesen por otra carretera. Después me contactaron desde la Comandancia de Cáceres, que me estuvieron acompañando por teléfono hasta que llegaron las primeras personas. Mientras hablaba con ellos, me di cuenta de que venía un camión desde Logrosán. Iba cargado de alpacas de paja hacia una finca del entorno. Gracias a que vio las luces del coche apuntando hacia arriba y que yo le hice señas con la linterna, pudo parar justo en el límite de la carretera. El conductor se quedó impactado. Tardó varios minutos en salir del camión", recuerda Rebollo.

"La primera persona en acudir fue el marido de una de las funcionarias que van todos los días conmigo a Logrosán, me estuvo acompañando y fue mi gran apoyo moral durante todo ese tiempo. Se llama José Luis y es una de las personas a las que más le agradezco lo de ese día. Él contactó también con los vecinos que viven en fincas en la zona del Puerto de los Cerezos y las Castañas, todos esos vecinos llegaron y se pusieron de acuerdo para ir buscando desbrozadoras, sogas y todo lo que fuese necesario. Posteriormente, llegaron los sanitarios y guardias de Logrosán, pero desde el otro lado no podían hacer nada. Mi mayor alegría fue ver llegar a los agentes de Berzocana, a los que conocemos. Ahí me vine abajo. Desde el primer momento me dijeron que iban a hacer todo lo posible por bajar a ayudarme", indica Rebollo.

"Los agentes de Berzocana desaparecieron por un momento. De repente, miré para abajo y escuché unas voces al fondo de la lengua que se ve en las imágenes, que parece la de un volcán. Una vez que empezó a amanecer, yo vi la gran envergadura que tenía aquello. Cada vez me empezó a dar más miedo y estaba más asustada. Solo quería salir de allí y hablar con mi hija y mi marido. Gracias a que llevaba puestas unas botas de campo, comencé a bajar por la ladera hasta llegar a donde estaban los agentes. Me hundía por completo, el lodo me llegaba hasta las rodillas. Me costaba muchísimo salir de ahí. Recuerdo que escuché a José Luis gritarme: 'Eres una chica de campo, puedes hacerlo', y me vine arriba. Pensé que sí estaba preparada para hacerlo. Fui despacio hasta la zona que ya era lodo más sólido, cuando llegué a ellos, solo me salió abrazarles. Les gritaba: 'Estoy viva, he pasado muchísimo miedo'. Me dijeron: 'Déjate de emociones, que ahora teníamos que salir de allí'. Ellos lo tuvieron muy complicado para bajar porque era una zona muy abrupta y de vegetación espesa", dice Rebollo, emocionada mientras recuerda lo ocurrido.

"En ese momento, acudieron los vecinos de las fincas cercanas con la desbrozadora y comenzaron a hacer un camino para llegar hasta nosotros. Esperamos a que terminasen y comenzamos a subir tras formar una cadena humana. Me costó muchísimo subir porque tenía la ropa llena de barro y el terreno resbalaba mucho. Pero si no tiraba uno, lo hacía otro. Me quedo con la solidaridad que vi en ese momento. Cuando logramos llegar a la carretera de nuevo, el primero que estaba allí era mi hermano. Me cogió y me subió en el coche para llevarme al centro de salud de Berzocana. Nines, la alcaldesa, rápidamente vino a ver cómo estaba y salimos de regreso al pueblo por fin", relata. En Berzocana, el ambulatorio y el colegio están enfrente. Una de las mayores preocupaciones de Maricarmen era que su hija la viese en un estado que pudiera preocuparla. "Cuando pasó todo, llamé a mi marido para contárselo y le dije que no viniese, que se quedase con la niña, la preparara y la llevara al colegio. Él no me dejó desamparada en ningún momento. Fui yo quien le pedí que actuase como lo hizo", explica.

Ya en el centro de salud, le hicieron todo tipo de pruebas: "No tenía nada, solo las rodillas rojas. Pedí que me llevaran al hospital porque notaba que tenía un golpe importante en la cabeza y no sabía si podía tener algún problema. Recuerdo que la ambulancia tardó más de 50 minutos en llegar al pueblo para trasladarme. Ese tiempo fue horrible. En ese momento, dije que quería ver a mi hija antes de irme. Fueron a por ella al colegio, algo que hicieron por humanidad, y pudo ver que yo estaba bien. No sé a qué hora llegué al Hospital Universitario de Cáceres, allí me tuvieron hasta el día siguiente y, por suerte, ya estoy bien en casa desde el viernes. Ahora tengo miedo de salir a la calle porque la gente me puede avasallar con su cariño y no sé si estoy preparada. También tengo la sensación de que puede haber cámaras de televisión y no quiero salir en ningún sitio. Solo quiero recuperarme, volver a ser yo y regresar al trabajo", sentencia.

Maricarmen Rebollo concluye solicitando que se actúe de forma diligente en la carretera que conecta Logrosán y Berzocana: "Es necesario hacer una canalización correcta de la obra porque ese día podría haber ocurrido algo muy grave. Si yo caigo y me quedo inconsciente, a todos los que hubieran venido detrás les hubiera ocurrido lo mismo. Desde la diputación han contactado con la alcaldesa para interesarse por mí. Tengo que contar también que, cuando los bomberos llegaron, yo ya había salido. Que estoy ilesa físicamente, sí, pero puedo tener secuelas emocionales. No sé si tendré que recurrir a un psicólogo para estar al 100%. Y que mi coche todavía sigue en el socavón y no se sabe cómo ni cuándo se sacará de allí. Creo que alguien tiene que responsabilizarse por lo que ha ocurrido", finaliza.