Trujillo acoge una nueva jornada de donación de sangre los días 19 y 20 de febrero
El Centro de Alta Resolución acogerá la campaña solidaria los días 19 y 20 de febrero en horario de tarde.
La Hermandad de Donantes de Sangre de Extremadura organiza una nueva campaña de donación en Trujillo, que tendrá lugar los próximos 19 y 20 de febrero en el Centro de Alta Resolución.
Las extracciones se realizarán en horario de 17:30 a 21:30 horas, ofreciendo a los vecinos la oportunidad de colaborar en un gesto solidario fundamental para el sistema sanitario.
Desde la organización recuerdan que cada donación puede salvar hasta tres vidas y animan a la ciudadanía a participar activamente en esta iniciativa, especialmente en unas fechas en las que las reservas suelen necesitar refuerzo.
Bajo el lema “Dona tu sangre”, la ciudad vuelve a demostrar su compromiso con la solidaridad y el cuidado colectivo.
