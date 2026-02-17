Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trujillo acoge una nueva jornada de donación de sangre los días 19 y 20 de febrero

El Centro de Alta Resolución acogerá la campaña solidaria los días 19 y 20 de febrero en horario de tarde.

Donación de sangre

Donación de sangre / CEDIDA

Alejandro Cancho

Alejandro Cancho

Trujillo

La Hermandad de Donantes de Sangre de Extremadura organiza una nueva campaña de donación en Trujillo, que tendrá lugar los próximos 19 y 20 de febrero en el Centro de Alta Resolución.

Las extracciones se realizarán en horario de 17:30 a 21:30 horas, ofreciendo a los vecinos la oportunidad de colaborar en un gesto solidario fundamental para el sistema sanitario.

Desde la organización recuerdan que cada donación puede salvar hasta tres vidas y animan a la ciudadanía a participar activamente en esta iniciativa, especialmente en unas fechas en las que las reservas suelen necesitar refuerzo.

Bajo el lema “Dona tu sangre”, la ciudad vuelve a demostrar su compromiso con la solidaridad y el cuidado colectivo.

TEMAS

