Senderos sostenibles y economía rural: el futuro de La Vera, en la provincia de Cáceres, pasa por el turismo de bajo impacto

Vera Grande, el alojamiento turístico sostenible impulsado por el ingeniero Juan Barambones en la comarca de La Vera, ha destacado en los últimos años por su enfoque ambiental y su impacto positivo en la comunidad local. El proyecto, nacido de una iniciativa privada con vocación ecológica, pone en valor varias cualades medioambientales y socioeconómicas que ejemplifican el turismo sostenible en la provincia de Cáceres.

Cualidades sostenibles de Vera Grande

Vera Grande se caracteriza por su construcción y funcionamiento respetuosos con el entorno natural. Las seis cabañas del complejo están hechas con madera de castaño cuyo procesamiento se llevó a cabo durante la construcción, empleando energía renovable siempre que ha sido posible. El uso de acero corten en los exteriores permite que las edificaciones se integren de forma orgánica en el paisaje, reduciendo el impacto visual y promoviendo una arquitectura más armónica con el medio ambiente. Además, el propio diseño del alojamiento fomenta la inmersión de los visitantes en la naturaleza, reduciendo el uso de infraestructuras convencionales y promoviendo experiencias de bajo impacto.

Vera Grande, un alojamiento turístico en pleno corazón de La Vera / Cedida a El Periódico Extremadura

El proyecto también integra un compromiso con la Agenda 2030, impulsando prácticas que contribuyen a objetivos como el uso eficiente de recursos, la educación ambiental y la sensibilización de turistas sobre el cuidado del entorno.

Contribución a la economía local y la lucha contra la despoblación

Además de sus cualidades ecológicas, Vera Grande contribuye directamente a la economía local. El alojamiento atrae alrededor de 100 visitantes al año, generando actividad en la comarca y dinamizando sectores como la hostelería, el comercio y el turismo activo. A través de la promoción de rutas y actividades en la zona, los visitantes también descubren otros servicios locales, lo que ayuda a crear empleo y a diversificar la economía rural.

La presencia de turistas favorece que pequeños negocios y profesionales de La Vera mantengan y amplíen su oferta de servicios, reduciendo la necesidad de emigrar a grandes ciudades y apoyando la lucha contra la despoblación rural, uno de los grandes retos demográficos de Extremadura.

Otras iniciativas de turismo sostenible en La Vera

En la comarca se han impulsado en los últimos años distintos proyectos y estrategias públicas con el objetivo de consolidar el turismo sostenible como eje de desarrollo territorial. Entre ellos figura el Plan de Sostenibilidad Turística La Vera–Valle del Jerte, aprobado con financiación de la Diputación de Cáceres y otras administraciones, que contempla más de 40 actuaciones orientadas a posicionar ambas comarcas como destino de turismo ecoactivo. El programa promueve actividades de bajo impacto ambiental, la puesta en valor de productos locales y la conservación del paisaje.

A esta iniciativa se suma el proyecto piloto de senderos sostenibles 'La Vera Singletracks', promovido por la Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de la Vera (Adicover) junto a la Junta de Extremadura y la Diputación de Cáceres. La propuesta plantea la creación y mejora de una red de senderos de bajo impacto en municipios como Villanueva de la Vera, Valverde de la Vera y Talaveruela de la Vera, con el objetivo de reforzar la conectividad rural y fomentar actividades al aire libre respetuosas con el entorno.

De forma complementaria, en el conjunto de la comarca se impulsa el ecoturismo y el turismo rural de naturaleza mediante rutas de senderismo, experiencias educativas en el medio natural y actividades que buscan poner en valor el patrimonio ambiental sin generar procesos de masificación.

En conjunto, estas actuaciones persiguen no solo la preservación del entorno natural de La Vera, sino también el fortalecimiento de su tejido económico y social a través de un modelo turístico que respeta el paisaje, refuerza la identidad local y abre nuevas oportunidades para las comunidades rurales de la provincia de Cáceres.