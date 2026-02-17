Educación
Villar del Pedroso y Doña Mencía, unidos por la educación en los geoparques de la Unesco
Del 18 al 20 de febrero, los alumnos andaluces visitarán Villar del Pedroso, donde se celebrará una jornada de convivencia con actividades lúdicas y formativas entre centros y comunidades
El CRA La Jara de Villar del Pedroso participa activamente en un proyecto educativo a nivel nacional promovido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) dentro de la convocatoria de Agrupaciones de Centros Educativos. Esta iniciativa, que forma parte de la estrategia estatal para fomentar la cooperación entre centros de diferentes comunidades autónomas y promover experiencias innovadoras en la enseñanza, está siendo desarrollada de forma conjunta con el CEIP Los Alcalá Galiano de Doña Mencía, en la provincia de Córdoba.
El proyecto, denominado 'Geocentros por la identidad cultural', pone el acento en la colaboración educativa entre centros rurales situados en territorios geográficos y culturales singulares: el Geoparque Mundial de la Unesco de Villuercas-Ibores-Jara y el Geoparque Mundial de la Unesco de las Sierras Subbéticas. Los geoparques, reconocidos por su valor geológico, natural y cultural, se integran como un contexto vivo para el aprendizaje, permitiendo conexión entre el patrimonio local y la identidad cultural de las comunidades escolares implicadas.
Convivencia educativa
En el marco de este proyecto, del 18 al 20 de febrero los alumnos andaluces visitarán la localidad cacereña, así como los de Villar del Pedroso visitaron Doña Mencía, municipio de 4.500 habitantes, en el mes de mayo para profundizar en las características culturales y geológicas del Geoparque de las Sierras Subbéticas.
Será el día 19, el jueves, cuando se celebrará una jornada de convivencia entre los escolares y las comunidades educativas de ambos centros. La actividad incluirá un acto institucional con la participación de representantes de la Consejería de Educación, autoridades provinciales, alcaldes y miembros de los Geoparques implicados, así como una serie de actividades lúdicas y formativas dirigidas tanto a alumnos como a personas mayores de la comunidad. El objetivo es fomentar el intercambio intergeneracional y el conocimiento mutuo de los valores culturales y naturales de sus respectivos territorios.
Objetivos educativos y metodológicos
El proyecto se propone alcanzar una serie de objetivos educativos y sociales claros: conocer, valorar y transmitir aspectos relacionados con los geoparques para conservar y respetar el territorio en el que se desarrollan las comunidades escolares; desarrollar acciones vinculadas a la sostenibilidad y la ciudadanía global, promoviendo el bienestar y la justicia económica, ambiental y social; fomentar tareas de emprendimiento e innovación, orientadas a una educación inclusiva y a la inclusión social a través de metodologías basadas en el aprendizaje-servicio; e integrar de forma transversal formas artísticas y creativas que estimulen el pensamiento crítico, la autonomía y la toma de decisiones entre el alumnado.
Este enfoque metodológico se enmarca dentro de las bases generales de las agrupaciones de centros educativos, que promueven el uso de metodologías activas, la creatividad y la visión integral de la educación para abordar los retos del siglo XXI.
Hacia una educación rural conectada
La alianza entre el CRA La Jara y el CEIP Los Alcalá Galiano no sólo fortalece los lazos educativos entre dos territorios Unesco, sino que también pone de manifiesto cómo proyectos de cooperación territorial pueden potenciar la identidad cultural de los alumnos, ofrecer experiencias de aprendizaje significativas y contribuir al reconocimiento del patrimonio local como elemento vertebrador de la vida escolar.
- Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
- Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera
- El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
- El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
- El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
- El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados