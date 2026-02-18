Los primeros almendros en flor ya salpican de blanco y rosa el Ambroz

El almendro es uno de los frutales más tempranos en florecer, y en el Valle del Ambroz de Cáceres ya pueden verse los primeros ejemplares. Si en el Jerte han iniciado su cuenta atrás para el espectáculo del cerezo en flor, los municipios del Ambroz también disfrutan de una floración que tiñe de blanco y rosa pálido sus laderas.

La floración del almendro es el pretexto ideal para una breve escapada a la zona (Hervás, Segura de Toro, La Garganta, Baños de Montemayor...). Durante unas pocas semanas, estos árboles convierten campos y colinas en estampas fugaces que anticipan la llegada de la primavera.

El almendro en flor, en detalle / Javier Lumeras

También en Garrovillas de Alconétar el almendro tiene un papel protagonista. La localidad conmemora cada año este momento con su propia fiesta dedicada a la floración, una cita que combina tradición, actividades culturales y el disfrute del paisaje en su máximo esplendor.

Así, la explosión de color no solo transforma el campo, sino que se convierte en un acontecimiento social que reúne a vecinos y visitantes en torno a uno de los símbolos más bellos del inicio de la primavera.

La festividad, declarada de Interés Turístico de Extremadura, celebra este año su edición número 26 y tendrá lugar el sábado 28 de febrero.