La Cuaresma da inicio en Serradilla con el Encuentro Diocesano, una jornada de devoción y comunión

La Diócesis de Plasencia, con su obispo a la cabeza, organiza este encuentro que comenzará con la acogida de los asistentes y finalizará con la exposición del Cristo de la Victoria

Encuentro Diocesano de Cuaresma en Serradilla.

Encuentro Diocesano de Cuaresma en Serradilla. / E.P

Pablo Parra

Cáceres

Como suele ocurrir comúnmente, después de los Carnavales llega el Miércoles de Ceniza, jornada en la que da comienzo la Cuaresma, la cuenta atrás para Semana Santa. Son 40 días en los que las parroquias y las Diócesis acogen diversos actos.

Este año, la ceniza llega este miércoles, 18 de febrero, y el sábado 21 la localidad de Serradilla comienza la Cuaresma con su Encuentro Diocesano.

Cristo de la Victoria de Serradilla.

Cristo de la Victoria de Serradilla. / Serradilla es Monfragüe

Estará presidida por el obispo de la Diócesis de Plasencia, Ernesto Brotóns, y está prevista la llegada de buses de diferentes puntos de la región.

Programa

Será una jornada llena de devoción. A partir de las 10.30 horas será la acogida de todos los asistentes, hasta las 11.00, cuando tendrá lugar la Charla Cuaresmal y las confesiones. A las 11.30 horas entra en escena el municipio con el Via Crucis que finaliza con la Santa Misa.

Completan la jornada una comida de fraternidad a las 14.00 horas y la exposición del Santísimo Cristo de la Victoria, objeto de múltiples peregrinaciones al municipio, a partir de las 16.00 horas y hasta las 17.00 aproximadamente. El precio es de 15 euros.

Desde el Secretariado Diocesano de Turismo de Santuarios y Peregrinaciones, uno de los organizadores del encuentro, invitan a todos los interesados a acudir a una cita que, señalan, será "una jornada memorable, como tantas otras que hemos vivido".

