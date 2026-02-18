Diez empresas locales de Sierra de Gata-Hurdes serán mentorizadas para desarrollar experiencias turísticas sostenibles

El Centro Social de Caminomorisco ha acogido este martes el inicio de un programa pionero destinado a fortalecer el agroturismo en el destino Sierra de Gata-Hurdes. La iniciativa está promovida por la Secretaría de Estado de Turismo a través de SEGITTUR y cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Cáceres. Su objetivo es integrar al sector primario en la oferta turística mediante experiencias sostenibles que diversifiquen la economía rural.

El programa, denominado 'Modelo de Innovación Sostenible de Experiencias Agroturísticas (MISEA)', ya ha sido implantado en 19 destinos del país y llega ahora a estas comarcas con la intención de adaptar el turismo a su realidad productiva. Para ello, se ha constituido un grupo de contraste formado por personal técnico, asociaciones empresariales y representantes de los grupos de acción local.

Este equipo ha aportado información clave sobre las particularidades del territorio, sus fortalezas y carencias, que servirá de base para diseñar una estrategia articulada en cinco líneas: profesionalización del sector, valorización del producto, creación de sinergias entre turismo y producción primaria, sostenibilidad y acceso al mercado.

Imagen de la jornada. / Diputación de Cáceres

Mentorización de empresas

En paralelo al diagnóstico territorial, el programa ha comenzado la mentorización de diez empresas locales previamente seleccionadas por su potencial para desarrollar experiencias turísticas viables. La singularidad del modelo radica en que se dirige exclusivamente a explotaciones agroganaderas y, en este territorio, también a iniciativas silvopastoriles, favoreciendo que su actividad habitual pueda transformarse en propuestas visitables sin perder su esencia productiva.

Durante la primera jornada, las empresas participantes han asistido a un taller introductorio en el que se han presentado herramientas, recursos y casos de éxito. En los próximos días recibirán formación individualizada para definir los requisitos de sus experiencias, analizar la oferta y evaluar sus espacios de trabajo. Aquellas que logren adaptar su actividad pasarán a una segunda fase centrada en la comercialización, con el objetivo de atraer visitantes y generar ingresos complementarios que refuercen la sostenibilidad económica del territorio.

Con este proyecto, Sierra de Gata-Hurdes se posiciona como laboratorio de innovación turística rural, apostando por un modelo que une tradición productiva, sostenibilidad y nuevas oportunidades de desarrollo local.