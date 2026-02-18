El mapa del sabor en Cáceres: quesos, pimentón, vino e ibérico

La Red de Sabores y Paisajes Gastronómicos de Tierras de Cáceres y Trujillo no solo propone rutas turísticas gratuitas por enclaves naturales y patrimoniales, sino que sitúa en el centro los productos locales y la experiencia directa con el territorio. El proyecto, enmarcado en el Plan de Sostenibilidad Turística, busca que el visitante conozca qué se produce en cada comarca y cómo llega "del paisaje a la mesa".

Los productos locales que protagonizan la experiencia

La gastronomía de las Tierras de Cáceres y Trujillo se sustenta en productos con fuerte arraigo histórico y reconocimiento oficial, que actúan como seña de identidad del territorio. Entre ellos destaca la Torta del Casar (DOP), elaborada en municipios como Casar de Cáceres y presente de forma habitual en restaurantes de la capital y su entorno; el Pimentón de la Vera (DOP), producido en la comarca verata mediante el tradicional secado al humo y base imprescindible de embutidos y guisos; y el Aceite de Oliva Virgen Extra Gata-Hurdes (DOP), cultivado en el norte de la provincia. A estos se suman los Vinos Ribera del Guadiana (DO), con implantación en zonas como Miajadas o la comarca de Montánchez, y los productos ibéricos procedentes de la dehesa cacereña, especialmente representativos en la Sierra de Montánchez y en los alrededores de Trujillo.

En Trujillo y su comarca, más allá de su patrimonio monumental, sobresale una red de queserías, explotaciones ganaderas y restaurantes que apuestan por el producto de proximidad. Del mismo modo, en la zona de Sierra de Montánchez–Tamuja, el cerdo ibérico y los embutidos tradicionales continúan siendo pilares fundamentales de la identidad gastronómica local.

Cómo pueden participar los turistas en la producción local

Uno de los ejes del programa es implicar al visitante en el proceso productivo. Las rutas incluyen visitas a explotaciones agrícolas y ganaderas, industrias agroalimentarias visitables y encuentros con productores locales.

En comarcas como Tajo–Salor–Almonte o Miajadas–Trujillo, los participantes pueden conocer de primera mano fincas ganaderas, almazaras o pequeñas industrias transformadoras. Estas experiencias permiten observar procesos como la elaboración de quesos, la producción de aceite o la preparación de embutidos tradicionales.

Además, el proyecto contempla el contacto directo con agricultores y ganaderos, quienes explican el manejo del campo, el ciclo productivo y la importancia del entorno natural en la calidad final del producto. Esta aproximación busca reforzar el vínculo entre paisaje, sostenibilidad y alimentación.

Talleres y experiencias más demandadas

Cada una de las rutas programadas incorpora, además del transporte y el almuerzo en restaurantes locales, un conjunto de actividades prácticas diseñadas para enriquecer la experiencia del visitante. Entre las propuestas más demandadas se encuentran las catas comentadas de queso, aceite o vino en municipios como Trujillo o Casar de Cáceres, así como talleres gastronómicos en los que los participantes elaboran recetas tradicionales con productos de la zona.

El programa también incluye experiencias sensoriales vinculadas al entorno, que combinan senderismo interpretado con degustaciones, y encuentros con cocineros y productores locales que explican cómo integran la materia prima del territorio en la cocina actual.

En itinerarios como los que conectan Plasencia con Malpartida de Cáceres y el Monumento Natural de Los Barruecos, o las rutas desde Trujillo hacia Valdefuentes y Almoharín, la unión entre patrimonio natural y gastronomía se convierte en el principal atractivo. El objetivo es consolidar la provincia como un destino en el que el visitante no solo contempla el paisaje, sino que lo saborea y comprende su valor económico y cultural. Con ello, la Red de Sabores y Paisajes busca afianzar un modelo de turismo sostenible que refuerce a productores, hosteleros y municipios de la provincia de Cáceres.