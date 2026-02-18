La Diputación de Cáceres subvenciona con 200.000 euros proyectos que fomenten la igualdad en la provincia

La Diputación de Cáceres continúa mostrando su compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres, y anuncia una nueva convocatoria de subvenciones para el desarrollo de proyectos por la igualdad. Este es uno de los mayores principios estratégicos de la política del organismo provincial.

Son 200.000 euros destinados a la eliminación de la discriminación de la mujer en cualquier ámbito de su vida, pensado para aquellas localidades de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Cáceres.

Objetivos

Con este presupuesto, la diputación quiere impulsar y apoyar a entidades privadas sin ánimo de lucro en el desarrollo de proyectos que tengan por finalidad la consecución de algunos objetivos como impulsar el movimiento feminista organizando campañas el 8M o el 25N; informar y sensibilizar a la ciudadanía acerca de los roles y estereotipos de género; llevar a cabo actividades o trabajos que destaquen la diversidad de las mujeres contemplando diferencias de origen, orientación sexual, discapacidad, edad o clases sociales; o promover la implicación de hombres y niños en el logro por la igualdad de género, entre otros destinos.

Se pueden consultar las bases completas en el Boletín Oficial de la Provincia publicado este mismo martes. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 9 de marzo.

No es la primera vez que la Diputación de Cáceres realiza subvenciones de este tipo para proyectos igualitarios en la provincia, lo cual pone de manifiesto la importancia que le da. Por ejemplo, en noviembre anunció unas ayudas de 100.000 euros (6.250 euros por Mancomunidad) para programas centrados en la mujer en el medio rural.