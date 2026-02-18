Igualdad
La Diputación de Cáceres subvenciona con 200.000 euros proyectos que fomenten la igualdad en la provincia
Con el objetivo de avanzar en la igualdad, la Diputación de Cáceres financiará proyectos en municipios de menos de 20.000 habitantes que incluyan la diversidad de las mujeres, desde origen hasta orientación sexual, entre otros aspectos
La Diputación de Cáceres continúa mostrando su compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres, y anuncia una nueva convocatoria de subvenciones para el desarrollo de proyectos por la igualdad. Este es uno de los mayores principios estratégicos de la política del organismo provincial.
Son 200.000 euros destinados a la eliminación de la discriminación de la mujer en cualquier ámbito de su vida, pensado para aquellas localidades de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Cáceres.
Objetivos
Con este presupuesto, la diputación quiere impulsar y apoyar a entidades privadas sin ánimo de lucro en el desarrollo de proyectos que tengan por finalidad la consecución de algunos objetivos como impulsar el movimiento feminista organizando campañas el 8M o el 25N; informar y sensibilizar a la ciudadanía acerca de los roles y estereotipos de género; llevar a cabo actividades o trabajos que destaquen la diversidad de las mujeres contemplando diferencias de origen, orientación sexual, discapacidad, edad o clases sociales; o promover la implicación de hombres y niños en el logro por la igualdad de género, entre otros destinos.
Se pueden consultar las bases completas en el Boletín Oficial de la Provincia publicado este mismo martes. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 9 de marzo.
No es la primera vez que la Diputación de Cáceres realiza subvenciones de este tipo para proyectos igualitarios en la provincia, lo cual pone de manifiesto la importancia que le da. Por ejemplo, en noviembre anunció unas ayudas de 100.000 euros (6.250 euros por Mancomunidad) para programas centrados en la mujer en el medio rural.
- Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
- Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera
- El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
- El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
- El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
- El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados