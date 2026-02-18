Una familia de Valencia de Alcántara denuncia la falta de accesibilidad en el baño del Hogar de Mayores: "Es una chapuza"

"No quiero siglas, solo quiero justicia para mi padre". En Valencia de Alcántara, existe una familia que lleva casi 5 años en disputa con el Ayuntamiento de la localidad por un aseo del Hogar de Mayores. Es la familia Santotomás, y especialmente padre e hijo, Alfredo y Javier.

Ambos denuncian el caso omiso que reciben ante su situación. Alfredo, el padre, es una persona que necesita una silla de ruedas para vivir. Suele acudir al Hogar del Pensionista a jugar al bingo y estar con sus amigos, pero tiene un problema: el baño para minusválidos no es accesible. Y no es quejarse por quejarse, sino que el baño mide 90 centímetros, un espacio en el que o entra la silla o entra él. Y maniobrar es completamente imposible.

Hartura

"Estoy harto de tener que ir a recogerle para llevarle a casa cada vez que quiere ir al baño", comenta desesperado su hijo. Una situación que califica de "lamentable", ya que, aseguran, pese a las numerosas reuniones mantenidas, la situación sigue igual.

Espacio del baño para minusválidos. / Cedida

Tambié critica que, por ejemplo, si una mujer quiere cambiar el pañal a su bebé, no tiene donde hacerlo. Pero más preocupante es el ejemplo de su padre, pues los baños para minusválidos suelen ser amplios, tener unos radios de giro y no un acceso tan complicado. Este aseo, por su parte, "es una chapuza".

Accesibilidad nula

Aseguran no solo estar cansados de insistir, sino también "disgustados", porque no terminan de entender "por qué no lo quieren hacer". "Cualquiera que lo vea va a pensar que por qué no se ha hecho antes nada", añade. Las explicaciones del Consistorio apuntan a que "va con una adjudicación de otro proyecto que tiene con el polígono".

"Lo único cierto es que mi padre no puede utilizar el servicio", y por ello acuden a este diario. El propio damnificado asegura que ha mantenido numerosas reuniones, sea con el alcalde, su teniente alcalde, o concejales, pero que "no están por la labor". "Hemos hablado con una arquitecta, pero prácticamente le he tenido que hacer yo los planos", señala Javier. El periódico ha tratado de ponerse en contacto con el Consistorio, sin éxito.

"Por eso lo pongo en conocimiento, deben comprender que en el Hogar del Pensionista hay muchísima gente mayor que necesita ir al servicio donde tenga unas barras, un sitio adecuado. Hoy mismo, yo que tengo una silla eléctrica, no puedo entrar ni girar porque tiene 90 centímetros de espacio", concluye Alfredo.

Su hijo asegura que está "luchando día tras día para que mi padre pueda tener un servicio y pueda estar tranquilamente jugando al bingo", la que debería ser su única preocupación en la vida.