Detenida una persona e investigadas otras nueve por furtivismo en Cáceres tras tres operativos del Seprona

Agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, han culminado recientemente tres importantes operativos contra la caza furtiva en diferentes puntos de la geografía cacereña.

Operación KIMAD en Guadalupe

En la zona de Guadalupe, tras como parte de la Operación KIMAD, iniciada en 2021, se ha logrado desarticular un grupo criminal especializado en la caza mayor furtiva. Este practicaba una caza selectiva de trofeos de alta calidad, centrando su interés en las cabezas y bocas de ejemplares de ciervos, gamos, muflones y jabalíes. Se les atribuye la muerte de 18 animales, con unos perjuicios económicos de en torno a 85.000 euros.

Elementos requisados al grupo criminal especializado en caza mayor furtiva. / Cedida a El Periódico

El grupo operaba habitualmente en los términos municipales de Logrosán y Madrigalejo. A su vez, extendían su actividad ilícita hasta las localidades de Acedera y Navalvillar de Pela, ambas en la comarca de La Siberia, en la provincia de Badajoz.

En el registro de los inmuebles, autorizado por el Tribunal de Instancia Plaza Nº 1 de Logrosán, fueron hallados gran cantidad de efectos destinados al furtivismo. Entre ellos, silenciadores, visores térmicos de última generación, pasamontañas para ocultar la identidad y cepos.

A su vez, se requisaron numerosos trofeos de diferentes especies cinegéticas cuya procedencia legal no pudo ser acreditada. Las armas de fuego incautadas han sido remitidas para su correspondiente cotejo balístico. En este operativo has sido detenidas dos personas y una investigada.

Operación en la comarca de Los Ibores

De forma paralela, se ha finalizado una operación policial centrada en una montería celebrada en un coto privado situado en la comarca de Los Ibores. La inspección policial reveló que la organización de la actividad estaba invadiendo terrenos colindantes sin autorización.

Armas de fuego incautadas por la Guardia Civil. / Cedida a El Periódico

Varios cazadores fueron identificados en puestos que superaban las lindes legales. A su vez, se constató la suelta de rehalas en zonas no autorizadas. Además, se detectó a un cazador sin licencia de armas utilizando un rifle, lo cual supone un grave riesgo para la seguridad. El arma, aún cargada, había sido abandonada en el puesto por su titular.

Esta operación ha finalizado con la investigación penal de cinco personas. Tres por delitos contra la flora y la fauna, y dos por tenencia ilícita de armas.

Furtivismo en Valencia de Alcántara

Finalmente, la patrulla de Valencia de Alcántara ha logrado esclarecer un acto de furtivismo. Este hecho se ha producido tras el hallazgo del cuerpo de una cierva en una finca de la localidad. Al animal le habían extraído los lomos y extremidades tras ser abatida de un disparo.

El estudio de la información obtenida sobre un concreto vehículo, situado en el lugar de los hechos, permitió localizarlo en la localidad de San Vicente de Alcántara, en la provincia de Badajoz. El análisis de estos indicios físicos, unido a las labores de investigación y testimonios, ha permitido establecer una conexión directa entre los sospechosos y los hechos delictivos. Hasta el momento, dos personas han sido investigadas legalmente.

En total, tras las investigaciones pertinentes, junto a la vigilancia preventiva, se ha llevado a cabo la detención de una persona y la investigación penal de otras nueve.

Las diligencias instruidas en todos los casos han sido puestas a disposición de las autoridades judiciales competentes de la provincia de Cáceres.

Estas actuaciones se integran en la estrategia de vigilancia permanente que el Seprona de la Comandancia de Cáceres mantiene sobre el sector cinegético. Su finalidad es verificar el estricto cumplimiento de la legalidad ambiental y combatir prácticas que puedan poner en riesgo la biodiversidad de la provincia.