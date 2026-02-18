Del mostrador a TikTok: cómo un comercio rural de Cáceres impulsa sus ventas online

La apertura de 'Hilos de Acero' en Malpartida de Cáceres no solo ha supuesto el cumplimiento de un sueño personal para Esther Nevado, sino también un ejemplo de cómo el pequeño comercio rural de la provincia puede combinar gestión tradicional y herramientas digitales para consolidarse.

La emprendedora ha apostado por un modelo híbrido en el que la atención directa en la tienda física convive con la venta y promoción online, una estrategia cada vez más habitual entre los negocios locales de municipios cacereños como Arroyo de la Luz, Casar de Cáceres o Trujillo.

Gestión simultánea de tienda física y canal online

Ubicada en plena Plaza Mayor de Malpartida de Cáceres, 'Hilos de Acero' mantiene el modelo clásico de comercio de proximidad: atención personalizada, asesoramiento directo y contacto diario con los vecinos. Esta cercanía permite a la propietaria conocer los gustos de su clientela y adaptar el catálogo con rapidez.

Al mismo tiempo, Esther gestiona pedidos a través de WhatsApp y redes sociales, lo que amplía su radio de acción más allá del municipio. Esta fórmula, habitual en pequeños comercios de la provincia, permite que clientes de otras localidades cercanas, como Cáceres capital o Arroyo de la Luz, puedan consultar disponibilidad, reservar prendas o encargar productos sin desplazarse inicialmente.

El uso de mensajería directa facilita una relación más ágil con el cliente, mientras que la tienda física sigue siendo el punto central de recogida y experiencia de compra.

Estrategias de marketing en redes sociales

Para dar visibilidad a su negocio, Esther ha apostado por plataformas como Instagram y TikTok, redes que numerosos comercios de moda de la provincia utilizan para mostrar novedades, promociones y combinaciones de prendas.

Entre las estrategias más habituales en este tipo de negocios destacan la presentación de conjuntos completos para diferentes edades, así como la atención directa por mensaje privado para resolver dudas sobre tallas o disponibilidad. Además, el uso de las redes sociales también se ha establecido como una táctica que marca la diferencia. La publicación de fotografías y vídeos cortos mostrando nuevas colecciones y el uso de historias y reels para anunciar reposiciones o descuentos puntuales generan una relación de cercanía diaria con los clientes.

El objetivo es trasladar a las redes la cercanía que caracteriza al comercio local, reforzando la imagen de marca personal. En municipios como Plasencia o Coria, muchos pequeños establecimientos de moda han reforzado su presencia digital en los últimos años como complemento a la venta presencial, una tendencia que también se observa en Malpartida.

Las prendas y accesorios más demandados

El catálogo de 'Hilos de Acero' abarca ropa para hombre y mujer, desde jóvenes hasta adultos, además de complementos como cinturones, collares o ropa interior. En el comercio rural de la provincia de Cáceres, según asociaciones del sector, suelen tener mayor rotación las prendas versátiles y de precio accesible, como camisetas básicas, conjuntos informales y accesorios fáciles de combinar.

En localidades como Casar de Cáceres o Arroyo de la Luz, los comercios textiles coinciden en que los complementos —especialmente bolsos y bisutería— funcionan como productos de compra impulsiva, mientras que las prendas de uso diario mantienen una demanda constante.

En el caso de Malpartida de Cáceres, la buena acogida inicial de la tienda confirma que existe demanda de moda accesible sin necesidad de desplazarse a la capital. Para Esther, combinar escaparate físico y escaparate digital le permite reforzar esa proximidad y, al mismo tiempo, adaptarse a los nuevos hábitos de consumo.

El pequeño comercio rural, apoyado en herramientas digitales, continúa así reinventándose en la provincia como una fórmula viable para generar actividad económica y dar vida a los municipios.