Miguel Ángel Morales, sobre la justificación de fondos para Cooperación: "Es dinero público y tiene que ser inmaculado"

La Federación Española de Municipios y Provincias ha acogido este miércoles una reunión de su comisión de cooperación en la que se han abordado distintos asuntos relacionados con la política de cooperación al desarrollo impulsada desde el ámbito municipal. El encuentro, celebrado en la sede de la organización, se desarrolló “en un ambiente de cordialidad y participación de todos los miembros”, según señaló el presidente de la comisión, Miguel Ángel Morales, quien valoró su resultado como “muy positivo”.

Entre los principales temas tratados, Morales destacó la utilidad práctica de la política de cooperación y el papel que desempeña la FEMP, “no solamente con los municipios de España sino más allá”. En este sentido, quiso recordar la celebración del IV Foro de Gobiernos Locales y Regionales Unión Europea – América Latina y Caribe (UE-CELAC) 2025 en Bogotá, un foro que reúne a autoridades subnacionales de ambas regiones en el marco de las cumbres entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe.

Comisión de Cooperación al Desarrollo y ODS. / Diputación de Cáceres

Otro de los puntos analizados fue el trabajo que realizan los empleados públicos municipales en materia de cooperación, subrayando la labor formativa que se desarrolla desde diputaciones, consells, cabildos y ayuntamientos para capacitar a técnicos especializados. “Hay cosas complicadas, muy muy farragosas, como puede ser por ejemplo el tema de la justificación de fondos. Es dinero público y tiene que ser inmaculado en la justificación. A través de grupos de trabajo se está dando esta formación necesaria para que los técnicos puedan colaborar con los cargos públicos a la hora de llevar adelante, de buena forma, los proyectos de cooperación”, explicó.

Colaboración

En el apartado de colaboración institucional, el también presidente de la Diputación Provincial de Cáceres se refirió al trabajo conjunto con el Gobierno de España en los órganos previstos por la Ley de Cooperación, como el Consejo Superior de Cooperación, la comisión permanente o las comisiones de seguimiento. Según indicó, en estos espacios la FEMP y el ámbito municipal “está aportando también su trabajo, su parecer y su experiencia en el ámbito del Estado pero también de la comunidad autónoma. Por tanto, las tres administraciones de la mano para llevar adelante proyectos de cooperación al desarrollo”.

El presidente también defendió la necesidad de reforzar los fondos de ayuda local humanitaria para atender situaciones de extrema necesidad. A su juicio, es conveniente “que el mundo municipal sea conductor o pueda tener dinero para llegar a aquellos sitios que se necesite”.

Como balance, destacó el compromiso económico de las entidades locales con la cooperación. “El año el año 2024, -los últimos datos oficiales- fueron casi cien millones de euros que los municipios de este país han llevado para cubrir necesidades para el desarrollo. En el 2025 -que estamos ya recabando datos- va a ser más dinero. Por tanto, hay un compromiso muy muy real y muy cierto del mundo local para con la cooperación al desarrollo”, concluyó.