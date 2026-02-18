Montehermoso revive la tradición del Día del Traje en una jornada festiva para todas las edades

Montehermoso volvió a demostrar este 17 de febrero que su Carnaval es una celebración profundamente arraigada en la identidad local. La localidad vivió una intensa jornada festiva en la que tradición, música y convivencia se dieron la mano con una amplia participación vecinal.

La programación comenzó a las 11:00 horas en el Polideportivo Municipal con la fiesta infantil de disfraces. Durante toda la mañana, niños y familias llenaron el recinto de color y alegría en una cita pensada para los más pequeños, que pudieron disfrutar de música y ambiente carnavalero hasta las dos de la tarde.

Mujeres ataviadas con el traje típico en el pasacalles / CEDIDA

Ya por la tarde, a las 16:00 horas, el protagonismo fue para el tradicional Día del Traje, uno de los actos más representativos del Carnaval montehermoseño. Desde el parque partió el pasacalles con trajes típicos, evocando aquellas antiguas cuadrillas que recorrían el pueblo bailando al son del tamboril.

El desfile transitó por enclaves tan simbólicos como Las Cábilas, La Cañada, El Albadil, la Plaza Morón y la Plaza de España, donde vecinos y visitantes aguardaban para disfrutar de los bailes tradicionales en cada parada. Cada plaza se convirtió en escenario improvisado de danzas populares, recuperando el ambiente festivo de antaño.

Durante el recorrido pudieron verse distintas modalidades de los trajes tradicionales, reflejo de la riqueza etnográfica de la localidad y de una tradición que sigue transmitiéndose de generación en generación. Además de sus coloridas y llamativas gorras.

Mujeres con trajes típicos por las calles de Montehermoso / CEDIDA

La jornada concluyó en la Plaza de España junto al Ayuntamiento, baile, danzas al toque de castañuelas y tamboriles. No faltó el reparto de chocolate con churros, poniendo el broche final a un día que reafirma el orgullo de Montehermoso por mantener vivas sus costumbres.