El sello 'Morcilla de Guadalupe': tradición, proximidad y éxito en la provincia de Cáceres

La morcilla de berza es el emblema gastronómico de Guadalupe, pero no es el único producto que forma parte de la tradición charcutera del municipio. En establecimientos históricos como la Carnicería Manuel Montero, abierta desde hace 38 años, la oferta se completa con otros embutidos típicos de la provincia de Cáceres que mantienen una elaboración artesanal vinculada al entorno rural.

Otros productos típicos que se elaboran en Guadalupe

Además de la morcilla de berza, en la carnicería se pueden encontrar productos tradicionales como la patatera y el chorizo, dos elaboraciones muy arraigadas en la gastronomía cacereña.

La patatera, típica de numerosas localidades de la provincia como Malpartida de Cáceres o Montánchez, combina magro y grasa de cerdo con patata cocida y pimentón de la Vera, dando lugar a un embutido untuoso y suave. El chorizo, por su parte, mantiene la receta tradicional basada en carne adobada con ajo y pimentón, ingrediente identitario de la comarca de La Vera y uno de los productos con Denominación de Origen Protegida en la provincia.

Estos embutidos forman parte habitual de la cesta de compra tanto de vecinos como de visitantes que recorren Las Villuercas, una comarca donde la matanza tradicional ha sido durante generaciones un pilar de la economía doméstica.

Producción artesanal y prácticas sostenibles

La elaboración de la morcilla de Guadalupe continúa realizándose de manera artesanal, con procesos manuales y una producción ajustada a la demanda. Los productores locales elaboran en conjunto alrededor de 25.000 kilos anuales bajo el sello compartido 'Morcilla de Guadalupe', una marca impulsada desde el municipio para proteger la autenticidad del producto.

La producción de proximidad reduce intermediarios y favorece el consumo local, lo que contribuye a disminuir el transporte y a reforzar la economía circular en la comarca. Además, al tratarse de un producto fresco y perecedero —con una duración aproximada de ocho días— se elabora en pequeñas partidas que permiten ajustar cantidades y evitar excedentes.

El uso de ingredientes tradicionales procedentes del entorno y el mantenimiento de recetas transmitidas durante décadas forman parte de una filosofía ligada al respeto por la tradición y por los ciclos productivos del territorio.

Qué opinan los turistas sobre la morcilla de Guadalupe

Guadalupe, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993, recibe cada año miles de visitantes atraídos por su monasterio y su patrimonio histórico. Para muchos de ellos, la experiencia gastronómica es una parte esencial del viaje.

Manuel Montero en su carnicería en Guadalupe. / Cedida a El Periódico

Según explican los productores locales, es frecuente que quienes prueban la morcilla por primera vez se sorprendan por su textura fina y su sabor más suave en comparación con otras variedades. Muchos visitantes repiten compra antes de abandonar el municipio o realizan encargos posteriores desde otras ciudades.

La fidelidad de clientes que ya no residen en Guadalupe pero continúan adquiriendo el producto confirma el arraigo de este embutido más allá del ámbito local. En una provincia donde productos como la morcilla ventera de Navas de Madroño también cuentan con celebraciones propias y gran reconocimiento popular, la morcilla de berza de Guadalupe se mantiene como uno de los referentes gastronómicos más singulares de Cáceres.

Más allá de su papel como reclamo turístico, el producto sigue siendo, ante todo, una expresión de la tradición culinaria de Las Villuercas y del saber hacer de generaciones de carniceros del municipio.