Tío Castor celebra sus 107 años rodeado de su familia y seres queridos en Navezuelas: "Se acuerda perfectamente de todo"

15 de febrero de 1919. En Roturas de Cabañas nacía Lucio Fernández Cortijo, conocido por toda la comarca de Las Villuercas como tío Castor. Dedicado durante toda su vida a distintos sectores como la construcción o la hostelería, se jubiló hace hace ya más de 40 años. Desde entonces, siempre que el cuerpo se lo ha permitido, se ha dedicado a cazar, a pescar y a disfrutar de la vida. Desde hace poco más de un año, vive en la residencia de Navezuelas, donde el pasado domingo sopló las velas por su 107 cumpleaños.

Su familia acudió a celebrarlo junto a él. Su hijo, José, cuenta que él acudió por la mañana: "Puede tener muchos años, pero se acuerda perfectamente de que ese día es su cumpleaños y de cuántos cumple". Por la tarde, fue su hija, Chencha, con sus nietas y bisnietas y le llevó una tarta. "Estuvo muy bien, se puso contento de vernos a todos", explica José.

A Castor le sigue encantando el campo. Si por él fuera, estaría todos los días de paseo en la calle. Por razones de salud y por su edad, solo puede salir en compañía de sus hijos. Ahora, su vida ha cambiado, pero la está disfrutando de otra forma. "Las cartas le encantan, aunque antes jugaba más. Él quiere seguir cumpliendo años porque se encuentra bien. Cuando llegue el buen tiempo, podrá salir más a menudo", cuenta José.

Tío Castor, con parte de su familia. / CEDIDA

Tío Castor nació en su pueblo, lejos de hospitales, como era habitual antiguamente y al igual que toda su familia. «Cuando era pequeño no pude disfrutar de ir a la escuela. Solo había una por la comarca y no podíamos ir hasta los 6 años. Mis padres tenían cabras y ovejas y a esa edad ya teníamos que empezar a pastorear. Esa fue nuestra juventud», explicó en una entrevista con este diario hace unos meses.

Su mayoría de edad le llegó tras la Guerra Civil y le tocó ir al frente. Pocos años después de regresar del conflicto bélico se casó con Patricia Cerezo (tía Áurea, como era conocida en el pueblo), quien tenía siete años menos que él y que se convirtió en su compañera de vida durante más de siete décadas hasta que falleció hace diez años. Junto a ella formó una familia con tres hijos: Chencha, José y Florencia, aunque esta última falleció.

Años después de su boda también tomó la difícil decisión de emigrar lejos de su tierra. Tras una temporada trabajando en Santander en los eucaliptos, le llegó una oferta de trabajo en el norte de Francia que decidió aceptar junto a varios compañeros del norte, aunque la aventura duró poco tiempo porque las condiciones no fueron las pactadas al principio: «Tenía unos 53 años entonces. Nos dijeron que íbamos a trabajar en una vaquería, pero eran muchas horas. Nos levantábamos todos los días a las 4 de la mañana. Cuando llevábamos un mes y siete días, el patrón vino a pagarnos y esa misma noche nos despertamos una hora antes para escaparnos y volver a España», recordaba.

Una imagen de Lucio Fernández. / CEDIDA

A su regreso, abrió un bar en lo que actualmente es su casa y le cedieron la explotación del estanco. «Antiguamente había mucha caza menor y utilizábamos todas las reses para ponerlas en la taberna como aperitivo. También pescaba mucho y lo aprovechábamos todo. Esa fue mi vida hasta que me jubilé a los 65 años y se lo dejé a mi hija Chencha. Desde entonces, aquí sigo. Llevo así 40 años», contó.

Una vez jubilado, no ha parado de cazar y pescar. Hasta poco antes de ingresar en la residencia acudía a diario a pescar con su hijo. También le encanta la caza mayor. No tenía ningún reparo en ir de montería a cualquier sierra pese a tener más de cien años porque su condición física se lo permitía aunque, eso sí, la vista comenzó a fallarle y ya no tenía tanta puntería.

Desde hace años, se ha convertido en uno de los vecinos más queridos del pueblo. Cuando cumplió un siglo de vida, Roturas se vistió de gala para celebrar una fiesta en su honor y, como regalo, le pintaron un mural con su cara en la fachada lateral de su casa que ya perdurará en la eternidad y memoria de una localidad que adora a su vecino más longevo.