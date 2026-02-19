Álvaro Sánchez Cotrina urge la ampliación del polígono industrial de Miajadas ante la falta de suelo disponible

El secretario general del PSOE en la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, visitó este miércoles la localidad cacereña de Miajadas dentro de la ronda de encuentros que mantiene en los municipios cabecera de comarca de la provincia.

Durante la jornada se desplazó al Polígono Industrial '1º de Mayo', gestionado por Extremadura Avante, donde, según explicó el alcalde, Antonio Díaz, solo quedan dos parcelas disponibles y ambas están ya comprometidas. El regidor mostró su preocupación ante la falta de suelo industrial, ya que “siguen llegando al Ayuntamiento empresas locales y de la comarca interesadas en alquilar un espacio en el Polígono, pero se encuentran con la falta de espacios y no se vislumbra una ampliación por parte de la empresa pública”.

Cuarta fase del polígono

En este contexto, Sánchez Cotrina defendió la necesidad de ampliar de inmediato la cuarta fase del polígono para atender la alta demanda empresarial. “Miajadas necesita que se proceda de inmediato a la ampliación de la cuarta fase del Polígono, garantizando así que se pueda seguir atendiendo la alta demanda de inversores y sosteniendo el tejido de pequeñas y medianas empresas que vertebran el empleo en este territorio”, subrayó.

Cotrina, en Miajadas. / PSOE Provincia de Cáceres

El dirigente socialista instó además al partido que gobierna la Junta a “ponerse a trabajar de verdad” y reclamó diálogo y soluciones urgentes. “Necesitamos soluciones ya”, insistió, reiterando el compromiso del PSOE de ejercer “una oposición firme y contundente”.

En su visita también se refirió al sector del tomate, clave en la economía local, lanzando críticas a la presidenta de la Junta. “A Miajadas no se viene para darle un mordisco a un tomate. A Miajadas se viene a darle soluciones”, afirmó, en alusión a la visita de la presidenta extremeña, María Guardiola.

Además, el secretario provincial conoció el avance de las obras en la primera planta del Edificio CET, donde se ubicará la nueva Biblioteca Pública y un Espacio para la Innovación, un proyecto financiado con más de un millón de euros procedentes de la Diputación de Cáceres y fondos municipales.

Críticas al Gobierno regional

Sánchez Cotrina cargó también contra la situación política en la región, calificando de “sainete” el momento que vive Extremadura. A su juicio, el actual Ejecutivo autonómico "está generando una inestabilidad inédita".

El dirigente socialista aseguró que el PSOE trabaja para “recuperar el gobierno de la Junta de Extremadura” y pidió “seriedad, coherencia y vehemencia” para afrontar los retos de la comunidad. “Esta no es una tierra de sainetes, sino una tierra seria en la que queremos que la gente pueda vivir aquí y desarrollar su proyecto de vida”, concluyó.