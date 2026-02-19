Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Tráfico

Cuatro carreteras permanecen afectadas por el temporal en la provincia de Cáceres

Las últimas lluvias han provocado anegamientos, desprendimientos y daños en la calzada en distintos puntos de la red viaria

Operarios de la Red de Carreteras del Estado realizan trabajos en una carretera provincial.

Operarios de la Red de Carreteras del Estado realizan trabajos en una carretera provincial. / Ministerio de Transportes

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Las intensas lluvias registradas en las últimas semanas continúan afectando de forma significativa a varias carreteras de la provincia de Cáceres, donde se mantienen cortes totales y restricciones al tráfico debido a los daños ocasionados por el temporal.

Una de las situaciones más complicadas se registra en la CC-146, en el tramo que conecta la EX-117 con el límite de Portugal por Zarza la Mayor. Entre los kilómetros 3,400 y 3,900 la vía permanece anegada por la acumulación de agua tras las precipitaciones, lo que ha motivado la declaración del Nivel Negro y la interrupción total de la circulación.

También permanece cerrada la CC-436, que une Alía y Castilblanco, a causa de un socavón detectado en la provincia de Badajoz. La incidencia está debidamente señalizada en el acceso desde la EX-102 con la CC-436, donde se informa a los conductores de la imposibilidad de continuar por esta carretera.

Por su parte, en la CC-428, entre Berzocana y Logrosán, la circulación está interrumpida a la altura del kilómetro 7,5 debido a desprendimientos que han invadido la calzada. El tramo afectado se encuentra señalizado mientras se evalúan los trabajos necesarios para su acondicionamiento.

Noticias relacionadas

Además, en la autovía A-66, entre los kilómetros 429 y 432 en sentido Sevilla, se ha procedido al corte del carril derecho por el mal estado del firme, obligando a los vehículos a circular por el carril izquierdo en este tramo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
  2. Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
  3. Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
  4. El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera
  5. El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
  6. El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
  7. El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
  8. El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados

Cuatro carreteras permanecen afectadas por el temporal en la provincia de Cáceres

Cuatro carreteras permanecen afectadas por el temporal en la provincia de Cáceres

Trujillo se suma este sábado a la antesala de FIO con una jornada de naturaleza y divulgación

Trujillo se suma este sábado a la antesala de FIO con una jornada de naturaleza y divulgación

Trujillo acogerá en marzo el ciclo de conferencias “Visiones de Extremadura II” en el Palacio de Lorenzana

Trujillo acogerá en marzo el ciclo de conferencias “Visiones de Extremadura II” en el Palacio de Lorenzana

Segura de Toro impulsará el turismo en el Valle del Ambroz con un Centro de Interpretación del Mundo Vetón

Segura de Toro impulsará el turismo en el Valle del Ambroz con un Centro de Interpretación del Mundo Vetón

La Guardia Civil investiga a cuatro personas por un robo con fuerza en Sierra de Gata

La Guardia Civil investiga a cuatro personas por un robo con fuerza en Sierra de Gata

Álvaro Sánchez Cotrina urge la ampliación del polígono industrial de Miajadas ante la falta de suelo disponible

Álvaro Sánchez Cotrina urge la ampliación del polígono industrial de Miajadas ante la falta de suelo disponible

Junta de Cofradías de Trujillo presenta el Programa de Cuaresma y Semana Santa 2026 con 59 actos en 23 días

Junta de Cofradías de Trujillo presenta el Programa de Cuaresma y Semana Santa 2026 con 59 actos en 23 días

La Pedida de la Patatera dispara la hostelería y refuerza el orgullo vecinal en Malpartida de Cáceres

La Pedida de la Patatera dispara la hostelería y refuerza el orgullo vecinal en Malpartida de Cáceres
Tracking Pixel Contents