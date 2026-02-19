Tráfico
Cuatro carreteras permanecen afectadas por el temporal en la provincia de Cáceres
Las últimas lluvias han provocado anegamientos, desprendimientos y daños en la calzada en distintos puntos de la red viaria
Las intensas lluvias registradas en las últimas semanas continúan afectando de forma significativa a varias carreteras de la provincia de Cáceres, donde se mantienen cortes totales y restricciones al tráfico debido a los daños ocasionados por el temporal.
Una de las situaciones más complicadas se registra en la CC-146, en el tramo que conecta la EX-117 con el límite de Portugal por Zarza la Mayor. Entre los kilómetros 3,400 y 3,900 la vía permanece anegada por la acumulación de agua tras las precipitaciones, lo que ha motivado la declaración del Nivel Negro y la interrupción total de la circulación.
También permanece cerrada la CC-436, que une Alía y Castilblanco, a causa de un socavón detectado en la provincia de Badajoz. La incidencia está debidamente señalizada en el acceso desde la EX-102 con la CC-436, donde se informa a los conductores de la imposibilidad de continuar por esta carretera.
Por su parte, en la CC-428, entre Berzocana y Logrosán, la circulación está interrumpida a la altura del kilómetro 7,5 debido a desprendimientos que han invadido la calzada. El tramo afectado se encuentra señalizado mientras se evalúan los trabajos necesarios para su acondicionamiento.
Además, en la autovía A-66, entre los kilómetros 429 y 432 en sentido Sevilla, se ha procedido al corte del carril derecho por el mal estado del firme, obligando a los vehículos a circular por el carril izquierdo en este tramo.
