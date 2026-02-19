La Diputación de Cáceres saca a licitación los trabajos de exhumación en las fosas de Almoharín y Villamesías

El Servicio de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación de Cáceres ha sacado a licitación los trabajos correspondientes a dos nuevas investigaciones y posibles exhumaciones en fosas de la Guerra Civil, ubicadas en las localidades cacereñas de Almoharín y Villamesías. La iniciativa forma parte de la política pública de recuperación de la memoria democrática impulsada por la institución provincial.

El contrato cuenta con un presupuesto de 100.000 euros, financiado a través de una subvención concedida por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España. Con esta dotación económica, la diputación pretende adjudicar los servicios necesarios para desarrollar la investigación preliminar, la localización de posibles enterramientos, la realización de sondeos arqueológicos y, en su caso, la exhumación e identificación de restos.

Actuaciones

Las actuaciones se apoyan en trabajos previos de documentación y recopilación de testimonios orales que han permitido delimitar las zonas de búsqueda. En el caso de Almoharín, la fosa se situaría en las inmediaciones de la antigua caseta de peón caminero de la carretera N-V, en el camino de Arroyo Molino. Por su parte, en Villamesías, la localización señalada corresponde al cementerio municipal.

Según ha informado el responsable del servicio provincial, Fernando Ayala, la institución tiene previsto publicar en próximas fechas nuevas licitaciones para intervenir en las fosas de Conquista de la Sierra y en el cementerio de Cáceres. Con ello, la diputación alcanzará este año un total de cinco proyectos centrados en la recuperación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

Trabajos de exhumación. / Diputación de Cáceres

La exhumación de víctimas de la Guerra Civil en Extremadura es una actuación cada vez más común en la región gracias a las políticas tanto de la Junta de Extremadura como de la Diputación de Cáceres. Hace apenas una semana, el organismo provincial ya anunció que tenía los fondos para la exhumación de los restos en el cementerio de Cáceres (100.000 euros), y espera ahora también a su licitación, con una previsión de meses.

Mina La Paloma

A estas actuaciones se suma además una nueva fase de trabajos en la mina La Paloma, situada en Zarza la Mayor, reforzando la estrategia institucional orientada a la búsqueda de la verdad, la reparación y la justicia para las víctimas y sus familiares.

La Diputación Provincial realiza a través de su Servicio de Memoria Histórica y Democrática, una labor ingente e intensa por dar a conocer qué pasó y dar voz a las víctimas y sus familias, con acciones y actividades de diversa índole dirigidas a toda la sociedad, en general, pero con un objetivo prioritario de llegar a la comunidad educativa de los centros de educación secundaria de la provincia de Cáceres.

Fotogalería | Así se desarrollan los trabajos de exhumación en la mina La Paloma de Zarza la Mayor / Toni Gudiel

Las numerosas actuaciones, como en Zarza la Mayor o en la Mina Terría de Valencia de Alcántara, entre otros, ponen claramente de manifiesto este compromiso de la diputación con la dignificación de las víctimas y sus familias.