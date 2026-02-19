Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Patrimonio musical

Cómo el órgano ha pasado de los templos a las manos de niños cacereños

Conciertos didácticos y prácticas en órganos históricos, como el de Trujillo, contribuyen a acercar el órgano al público infantil y juvenil, desmontando su vinculación exclusiva con el ámbito religioso

Estudiantes de órgano del Conservatorio Oficial de Música 'Hermanos Berzosa' de Cáceres.

Estudiantes de órgano del Conservatorio Oficial de Música 'Hermanos Berzosa' de Cáceres. / Cedida a El Periódico

Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

Provincia de Cáceres

El órgano ha sido, durante siglos, uno de los pilares de la música litúrgica en Europa y también en la provincia de Cáceres. Asociado tradicionalmente al acompañamiento del culto cristiano, su evolución histórica explica tanto su prestigio como el progresivo distanciamiento de los públicos más jóvenes, una tendencia que ahora comienza a revertirse.

De la liturgia medieval a los órganos históricos cacereños

Los primeros órganos documentados en la Península Ibérica se remontan a la Edad Media. Desde entonces, el instrumento se integró de forma estable en la liturgia, acompañando el canto gregoriano y, más adelante, la polifonía renacentista y barroca.

En la provincia de Cáceres se conservan ejemplos de gran valor histórico. El órgano renacentista de Santa María la Mayor de Garrovillas de Alconétar, construido en el siglo XVI y considerado el más antiguo de España en funcionamiento, es una referencia nacional en el ámbito del patrimonio organístico. Su mantenimiento y uso en conciertos y actividades pedagógicas han permitido que nuevas generaciones conozcan de primera mano cómo sonaba la música en el Renacimiento.

Atrium Musicae | Concierto de Órgano de Benjamin Alard

Atrium Musicae | Concierto de Órgano de Benjamin Alard

Jorge Valiente

En el periodo barroco, el órgano amplió sus posibilidades expresivas y técnicas. El instrumento de la iglesia de Santa María la Mayor de Trujillo es un ejemplo de esa evolución sonora, con mayor riqueza tímbrica y capacidad para interpretar repertorios más complejos.

Durante los siglos XIX y XX, el órgano experimentó transformaciones técnicas que lo adaptaron a los grandes espacios catedralicios y a nuevas corrientes musicales. En la Concatedral de Santa María de Cáceres, el instrumento ha seguido desempeñando funciones litúrgicas y concertísticas, integrando tradición y modernidad.

Jóvenes intérpretes y renovación generacional

En los últimos años, el impulso dado por el Conservatorio Oficial de Música ‘Hermanos Berzosa’ de Cáceres ha favorecido la aparición de una nueva generación de estudiantes que se acercan al órgano desde edades tempranas.

El proyecto liderado por el profesor Miguel del Barco ha permitido que alumnado desde los siete años pueda cursar estudios oficiales de órgano en grado elemental, algo poco habitual en España hasta fechas recientes. Las doce plazas ofertadas cada curso se han cubierto de forma continuada, reflejando un creciente interés.

Alumnas del centro han participado en audiciones celebradas en espacios como la Concatedral de Cáceres y el órgano histórico de Garrovillas de Alconétar, mostrando públicamente el trabajo realizado en el aula. Además, la asistencia a jornadas en el Conservatorio Superior de Salamanca ha ampliado su contacto con instrumentos de mayores dimensiones y repertorios más exigentes.

Este acceso temprano está facilitando que jóvenes intérpretes de la provincia puedan plantearse itinerarios profesionales vinculados tanto a la interpretación como a la investigación y conservación del patrimonio musical.

Recursos para aprender órgano en la provincia

Actualmente, los principales recursos para iniciarse en el órgano en la provincia de Cáceres pasan por la formación reglada en el Conservatorio Oficial de Música de Cáceres, donde se ofrece enseñanza desde grado elemental hasta niveles avanzados.

A ello se suma la posibilidad de realizar prácticas y audiciones en órganos históricos de municipios como Garrovillas de Alconétar o Trujillo, lo que permite al alumnado conocer distintas tipologías de instrumento y adaptarse a diferentes mecánicas y sonoridades.

Los conciertos didácticos organizados en templos y ciclos culturales también se han convertido en una vía de acercamiento para el público infantil y juvenil. Estas iniciativas contribuyen a desmontar la idea de que el órgano es un instrumento exclusivamente vinculado al ámbito religioso.

Noticias relacionadas y más

La combinación de patrimonio histórico, formación reglada y actividades pedagógicas está configurando en la provincia un ecosistema que favorece la continuidad del órgano como instrumento vivo. De símbolo litúrgico medieval a herramienta educativa contemporánea, su evolución en Cáceres refleja cómo tradición y renovación pueden convivir en un mismo teclado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
  2. Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
  3. Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
  4. El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera
  5. El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
  6. El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
  7. El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
  8. El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados

Álvaro Sánchez Cotrina urge la ampliación del polígono industrial de Miajadas ante la falta de suelo disponible

Álvaro Sánchez Cotrina urge la ampliación del polígono industrial de Miajadas ante la falta de suelo disponible

Junta de Cofradías de Trujillo presenta el Programa de Cuaresma y Semana Santa 2026 con 59 actos en 23 días

Junta de Cofradías de Trujillo presenta el Programa de Cuaresma y Semana Santa 2026 con 59 actos en 23 días

La Pedida de la Patatera dispara la hostelería y refuerza el orgullo vecinal en Malpartida de Cáceres

La Pedida de la Patatera dispara la hostelería y refuerza el orgullo vecinal en Malpartida de Cáceres

La mirada de una farmacéutica desde el mostrador en Ceclavín

La mirada de una farmacéutica desde el mostrador en Ceclavín

Las Hurdes, en la provincia de Cáceres: descubre la magia de su paisaje natural y las impresionantes cascadas escondidas en la comarca

Las Hurdes, en la provincia de Cáceres: descubre la magia de su paisaje natural y las impresionantes cascadas escondidas en la comarca

La Diputación de Cáceres y la Universidad de Extremadura se unen para prevenir riesgos en el mundo rural con vídeos formativos

La Diputación de Cáceres y la Universidad de Extremadura se unen para prevenir riesgos en el mundo rural con vídeos formativos

La Diputación de Cáceres saca a licitación los trabajos de exhumación en las fosas de Almoharín y Villamesías

La Diputación de Cáceres saca a licitación los trabajos de exhumación en las fosas de Almoharín y Villamesías

Cómo el órgano ha pasado de los templos a las manos de niños cacereños

Cómo el órgano ha pasado de los templos a las manos de niños cacereños
Tracking Pixel Contents