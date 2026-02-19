La Guardia Civil investiga a cuatro personas por un robo con fuerza en Sierra de Gata

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al equipo de Coria, han procedido a la investigación penal de dos hombres y dos mujeres por su supuesta implicación en el robo de maquinaria y material profesional, además de un vehículo comercial, en un establecimiento situado en la comarca de Sierra de Gata, al norte de la provincia de Cáceres.

La investigación comenzó, según apunta el propio cuerpo, en el mes de agosto de 2024, tras cometerse un supuesto robo de maquinaria y material profesional, por un valor superior a 185.000 euros, además de un vehículo, en un establecimiento comercial de la comarca.

En el marco de las investigaciones llevadas a cabo para el esclarecimiento de los hechos, los agentes pudieron averiguar que los autores se habían desplazado el día anterior al hecho delictivo a la localidad en la que se sitúa mencionado establecimiento, realizando determinados actos previos para facilitar la ejecución del robo, como son la manipulación de varios sistemas de seguridad y videovigilancia de empresas cercanas a la perjudicada, situadas en el mismo polígono industrial.

Diferentes puntos del país

Continuando con las pesquisas, se pudo obtener una gran cantidad de información que, tras ser procesada y analizada, permitió recabar los indicios necesarios para vincular a los sospechosos, dos hombres y dos mujeres de entre 20 y 46 años, con los hechos investigados, tratándose de personas violentas y organizadas a quienes les constan antecedentes por similares hechos delictivos cometidos en diferentes partes del territorio nacional.

Tras ser localizados, los agentes se desplazaron hasta un municipio situado en la Comunidad de Madrid, donde se asentaban, procediendo a su investigación penal como supuestos autores del delito de robo con fuerza que venía siendo investigado.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Coria.