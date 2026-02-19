Las Hurdes, en la provincia de Cáceres: descubre la magia de su paisaje natural y las impresionantes cascadas escondidas en la comarca

El paisaje natural que ofrecen Las Hurdes es ampliamente conocido dentro y fuera de la región. Situada en el norte de la provincia de Cáceres, se trata de una de sus comarcas más enigmáticas. Durante siglos, esta zona ha sido el foco de mitos y leyendas, un pasado que ahora cautiva a los viajeros. Este es uno de los grandes atractivos turísticos de la comarca, que cautiva a los amantes de lo místico y lo oculto la visiten regularmente.

Sin embargo, aunque su pasado es ya una gran razón de peso que invita a visitar la zona, su paisaje natural es otro de los elementos que más destacan en la zona. Este atesora una belleza singular que en el lugar han sabido conservar con el paso de los años.

Muchos se sienten atraídos por sus infinitos parajes verdes, participando con frecuencia en las rutas que se organizan a través de sus senderos. Pero en este lugar hay que saber mirar para descubrir todos sus secretos. Entre su vegetación y montañas, la comarca guarda secretos tan impresionantes como son sus cascadas. Saltos de agua en mitad de la vegetación que parecen sacados de un cuento de hadas. Entre ellas destaca El Chorrituelo, situado en la localidad de Ovejuela. Aunque este suele ser su nombre más habitual, en la zona también se le otorgan otras denominaciones como Chorritero o Chorrituero.

A él solo se puede acceder a pie siguiendo una ruta de aproximadamente 45 minutos. Esta es de baja dificultad y está muy bien señalizada, por lo que es una actividad en la que puede participar toda la familia.

Partiendo desde la plaza del municipio, en dirección oeste, se llega a la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. Pasando la ermita se encuentra el inicio de la senda que conduce a la cascada, conocida como Senda del Chorrituero. Quienes ya han realizado el itinerario explican que se trata de una distancia de 3,8 a 5 kilómetros.

Los tramos de suelo de pizarra, una roca característica de la zona, se han convertido en uno de los elementos preferidos de los visitantes. Además, aseguran que el olor a jara y el sonido del río acompañan a los senderistas en su camino hacia la cascada y amenizan el recorrido en los meses en que el clima es más adverso.

El salto de agua tiene unos 70 metros de altura, y en su base se encuentra una caída de agua más pequeña en la que se puede disfrutar de un agradable baño. En verano, y tras el caluroso paseo, un baño a los pies de esta imponente cascada resulta experiencia una difícil de olvidar.