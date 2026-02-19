Junta de Cofradías de Trujillo presenta el Programa de Cuaresma y Semana Santa 2026 con 59 actos en 23 días

La Junta de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Trujillo ha presentado este Miércoles de Ceniza el Programa de Cuaresma y Semana Santa 2026, que incluye un total de 59 actividades distribuidas a lo largo de 23 días. El acto ha marcado oficialmente el inicio del calendario cofrade, que en los últimos años se da a conocer coincidiendo con esta jornada simbólica para la comunidad cristiana.

Entre las principales novedades destaca el triduo al Santísimo Cristo Cautivo, que se celebrará los días 4, 5 y 6 de marzo a las 19:30 horas en la Iglesia de San Francisco, así como una procesión extraordinaria el 7 de marzo, tras la misa de las 20:00 horas. Ambos actos conmemoran el 75 aniversario del tradicional besapié que la cofradía celebra cada primer viernes de marzo.

El recorrido de la procesión extraordinaria partirá desde San Francisco y discurrirá por Ruiz de Mendoza, calle del Pavo, plazuela de Guadalupe, calle del Paso y Hernando Pizarro hasta la Plaza Mayor, regresando posteriormente al templo por el itinerario habitual.

Otra de las citas relevantes será la charla cuaresmal del 19 de marzo, a las 19:00 horas, en el Palacio de los Barrantes-Cervantes, titulada “Arqueología de la Pasión, el Santo Sepulcro y su simbolismo”, impartida por Cayetana Heidy Johnson, profesora de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid.

El 22 de marzo se celebrará un certamen benéfico de bandas en San Francisco, a beneficio de la cofradía del Cristo Cautivo, que está recaudando fondos para la construcción de un retablo. Participarán, entre otras, la Banda de Tambores del Santo Sepulcro, la Agrupación Musical Cristo del Perdón, la Banda de Música Antonio Flores y la Banda de Tambores de la Oración en el Huerto.

En el Domingo de Ramos, el 29 de marzo, se mantendrá el formato habitual de la procesión, aunque este año se entregarán palmas adaptadas a los niños que participan con hábito blanco y estola roja, como incentivo para fomentar la participación infantil.

También se introducirán ajustes organizativos. El traslado procesional del Santo Sepulcro, el Viernes Santo, retrasará su salida a las 20:30 horas desde el Palacio de Luis de Chaves (colegio Sagrado Corazón) para incorporarse directamente a la procesión general. En cuanto al Martes Santo, la salida desde el Convento de la Merced está pendiente de confirmación por cuestiones administrativas con el Ayuntamiento.

El programa mantiene actos consolidados como los viacrucis de todos los viernes de Cuaresma en San Francisco, el pregón de Semana Santa el 21 de marzo, que pronunciará Vladimir Sánchez Puerta, el acto de lectura de la sentencia a muerte a Jesús el Jueves Santo por la mañana y el Sermón de las Siete Palabras en la mañana del Viernes Santo.

Desde la Junta se ha destacado la importancia de la colaboración empresarial, ya que la subvención municipal —prevista en 12.000 euros— podría no llegar antes de Semana Santa al estar vinculada a la aprobación de los presupuestos. Por ello, se apelará nuevamente al apoyo de comerciantes y empresas locales, fundamentales para sostener la celebración.

Además, se ha habilitado en la web de la Junta un sistema online para facilitar la inscripción de nuevos socios en las distintas cofradías, reforzando así uno de los pilares esenciales del tejido cofrade.

El acto concluyó con la intervención del párroco don Juan Carlos Milla, quien agradeció la implicación de las cofradías y subrayó el valor espiritual y comunitario de una Semana Santa que, según señaló, resulta difícil de igualar en localidades de tamaño similar por el volumen y la calidad de sus actos.

Noticias relacionadas

La revista de Semana Santa, editada por la Hermandad de las Angustias, estará próximamente a la venta en la librería Solita y también podrá consultarse en formato digital en la web de la Junta.