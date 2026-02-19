Segura de Toro impulsará el turismo en el Valle del Ambroz con un Centro de Interpretación del Mundo Vetón

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha visitado este jueves la localidad de Segura de Toro, en el Valle del Ambroz, donde ha trasladado al alcalde, César Martín, el compromiso de la institución provincial de apoyar la creación de un Centro de Interpretación del Mundo Vetón, una iniciativa destinada a reforzar el atractivo cultural y turístico del municipio.

Morales ha estado acompañado por el vicepresidente tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Fernando García Nicolás, en una visita institucional en la que han podido conocer de primera mano el espacio que el ayuntamiento ha adquirido para este proyecto. Se trata de un antiguo lagar situado junto al viejo molino, que será rehabilitado para albergar el futuro centro, concebido también como punto de recepción de visitantes y espacio para acoger una colección museística de carácter etnográfico.

El alcalde subrayó la importancia de la colaboración institucional para poder desarrollar este tipo de iniciativas en municipios pequeños. “Es importante para un pueblo como este contar con la ayuda de la diputación porque, sin su compromiso, nos sería muy difícil llegar a todo. Este centro será un revulsivo, un motor económico y social que dinamizará no solo el pueblo, sino toda la comarca”, ha señalado.

Miguel Ángel Morales, con Fernando García Nicolás y César Martín, en su visita a Segura de Toro. / Diputación de Cáceres

Un proyecto vinculado al desarrollo local

Durante la visita, el presidente provincial recorrió el antiguo lagar, que el consistorio prevé conectar con un antiguo lavadero también pendiente de recuperación, con el objetivo de crear un conjunto patrimonial integrado que refuerce la oferta cultural local.

Morales destacó que el apoyo a este tipo de iniciativas responde al objetivo de impulsar el desarrollo rural desde el propio territorio. “Ayudar y financiar proyectos como este, que además nacen de los propios municipios, da sentido a las políticas de la diputación. Son iniciativas que actúan como motor económico, generan empleo y contribuyen a fijar población en el territorio”, ha afirmado.

Mejora de infraestructuras

La visita también sirvió para abordar necesidades en materia de infraestructuras, concretamente el deterioro de un tramo de la carretera CC-218, en la entrada al municipio, afectado por las recientes lluvias. El presidente provincial confirmó la colaboración de la diputación en su reparación, subrayando la importancia de actuar con rapidez ante problemas sobrevenidos que afectan a la seguridad y la accesibilidad.

Miguel Ángel Morales, en su visita a Segura de Toro. / Diputación de Cáceres

Por su parte, el diputado Fernando García Nicolás recordó que ya se encuentra en ejecución una fase de las obras en esta vía, que incluye la creación de una conexión peatonal entre Segura de Toro y Casas del Monte, y que la siguiente fase será licitada próximamente.

Valle del Ambroz

El conjunto de estas inversiones se enmarca en la estrategia de puesta en valor de los recursos turísticos del Valle del Ambroz, una comarca con un elevado potencial turístico que recibe cada año un importante número de visitantes.

En este sentido, el presidente destacó especialmente la repercusión del Otoño Mágico, evento declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, que contribuye a posicionar la zona como un destino de referencia.

La creación del Centro de Interpretación del Mundo Vetón se perfila así como un nuevo elemento para reforzar la oferta cultural y turística de Segura de Toro, contribuyendo al desarrollo económico local y a la conservación del patrimonio histórico de la comarca.