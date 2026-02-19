La Diputación de Cáceres y la Universidad de Extremadura se unen para prevenir riesgos en el mundo rural con vídeos formativos

Siempre se ha considerado que las zonas rurales son más seguras que los núcleos urbanos. Una suposición que tal vez surge del hecho de que en estas zonas con una población más reducida prácticamente todo el mundo se conoce. Sin embargo, a pesar de que esto sea lo más habitual, la realidad es que los ciudadanos de los pueblos están tan expuestos a sufrir ciertas situaciones como lo estaría alguien que vive en la ciudad.

Los hurtos, incendios y casos de atragantamiento, por ejemplo están a la orden del día. Además, los delitos de odio o violencia de género así como los timos, especialmente en la red, también son situaciones a las que se enfrentan los vecinos de estas localidades.

Desde la Diputación de Cáceres quieren luchar por lograr una mayor seguridad para estas zonas rurales. Con el título 'Estrategias de Prevención Rural. ¿Sabes todo lo que deberías saber?', presentan su nuevo proyecto, que ponen en marcha de la mano de la Universidad de Extremadura.

Vídeos educativos en seguridad rural

Se trata de una campaña de "píldoras informativas", que explican cómo actuar ante determinadas situaciones para prevenir riesgos en el mundo rural. A través de doce vídeos, que ya se pueden ver en YouTube, diferentes efectivos de seguridad presentan estas sugerencias.

Representantes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el 112, el SES, el SEPEI, la Policía Local de Plasencia y de Malpartida de Cáceres y de la Unidad Contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno son los equipos que han participado en las grabaciones.

Hasta el momento, las temáticas son los robos, consejos en caso de incendios, patinetes eléctricos, atragantamientos, timos, engaños y estafas, paradas cardiorrespiratorias, ciberseguridad, delitos de odio, la aplicación AlertCops y la violencia de género.

"Se trata de un programa desarrollado con un enfoque práctico pensado para el medio rural", así ha presentado el proyecto Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres. Él se ha puesto en contacto recientemente con los diferentes alcaldes de la provincia para darles a conocer la campaña. A su vez, se han hecho llegar carteles informativos a los diferentes municipios con el código QR a través del cual se puede acceder a todos los vídeos.

Desde la Institución Provincial solicitan la colaboración de los ayuntamientos, para que se coloque dicho cartel en "lugares e instalaciones de interés del municipio para facilitar el acceso al material audiovisual".