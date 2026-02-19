Trujillo acogerá en marzo el ciclo de conferencias “Visiones de Extremadura II” en el Palacio de Lorenzana
El Palacio de Lorenzana, sede de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes (RAEX), volverá a convertirse este mes de marzo en un espacio de reflexión, conocimiento y debate con la celebración del ciclo de conferencias “Visiones de Extremadura II”.
Trujillo
Tras el éxito de la pasada edición, que congregó durante los cuatro viernes de marzo a académicos y público en torno a la historia y la cultura regional, el Ayuntamiento de Trujillo y la Real Academia renuevan su colaboración institucional para consolidar esta cita dentro del calendario cultural anual de la ciudad.
El ciclo se desarrollará los cuatro viernes de marzo de 2026, a las 19:00 horas, en el Palacio de Lorenzana, y contará con la participación de destacados miembros de la RAEX.
La programación arrancará el 6 de marzo con la intervención de Jesús Sánchez Adalid, quien ofrecerá la conferencia titulada “El verdadero tesoro robado en Alcántara”. El 13 de marzo será el turno de José Luis Bernal Salgado, catedrático de la Universidad de Extremadura, con la ponencia “José Mª Valverde: un poeta en su centenario”. El 20 de marzo intervendrá María del Mar Lozano Bartolozzi, directora de la RAEX y catedrática emérita de la UEx, con la charla “Arquitectura para el trabajo y el olvido”. Cerrará el ciclo, el 27 de marzo, José Julián Barriga con la conferencia “Una visión crítica de la relación de Extremadura con América”.
“Visiones de Extremadura II” propone un recorrido plural por distintas perspectivas de la identidad extremeña —literatura, historia, arquitectura y memoria— ofreciendo una mirada rigurosa sobre el pasado y el presente de la región.
La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y la Real Academia, así como con el respaldo de productores y empresas locales comprometidos con la difusión cultural en Trujillo.
