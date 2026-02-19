Trujillo se suma este sábado a la antesala de FIO con una jornada de naturaleza y divulgación
El conventual de San Francisco, el parque de San Lázaro y la plazuela de los Descalzos acogerán talleres, realidad virtual y actividades de observación antes de la celebración de FIO en Villarreal de San Carlos.
Trujillo volverá a acoger este sábado el programa ‘Observa FIO’, una iniciativa previa a la celebración de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), que se desarrollará del 27 de febrero al 1 de marzo en Villarreal de San Carlos, en pleno corazón del Parque Nacional de Monfragüe.
La programación se extenderá durante toda la jornada con actividades repartidas en distintos puntos de la ciudad. Por la mañana, el epicentro será el conventual de San Francisco. A las 10.00 horas comenzará el taller vivencial de percusión, escucha y comunicación ‘Escuchar el pulso salvaje’. A continuación, se instalará el córner de realidad virtual de FIO y se celebrará el juego de orientación ‘Aves de Monfragüe: busca, encuentra y aprende’, dirigido a fomentar el conocimiento del entorno natural.
Las propuestas continuarán por la tarde. A las 17.00 horas tendrá lugar ‘Pajareros en el parque de San Lázaro’, mientras que a partir de las 20.00 horas la plazuela de los Descalzos acogerá ‘Las estrellas de Extremadura y las rapaces nocturnas’, una actividad centrada en la observación del cielo y la fauna nocturna.
Con esta iniciativa, Trujillo se integra en la antesala de uno de los principales encuentros internacionales dedicados al turismo ornitológico.
