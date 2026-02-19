El Plan Habita Extremadura impulsa la construcción de siete viviendas protegidas en el municipio cacereño de Valdefuentes

Uno de los problemas más comentados en la actualidad es la dificultad que supone acceder a una vivienda digna que a su vez sea asequible. Con el propósito de dar una solución a esta situación nacía el Plan Habita Extremadura, Este proyecto, impulsado por la Junta de Extremadura, tiene como objetivo promover la construcción de vivienda protegida en la región. Este sueño ya se ha hecho realidad en la localidad cacereña de Valdefuentes.

Marta Herrera, directora de Urvipexsa, ha anunciado este miércoles la construcción de siete viviendas unifamiliares de protección oficial en la calle Regajo de esta localidad.

Las viviendas tendrán una superficie de 80 metros cuadrados, además de garaje. Cada inmueble se distribuirá en dos plantas y contará con tres dormitorios, dos baños, salón-cocina, patio y porche.

"Vamos a seguir trabajando para que vivir en nuestros pueblos sea una opción real y accesible", ha declarado Herrera. En sus propias palabras, el objetivo de este tipo de iniciativas es "construir un futuro para los municipios rurales" haciendo más fácil la vida en ellos.

El precio aproximado de cada vivienda será de 125.000 euros, incluyendo la tasa de IVA. Para su adquisición, los adjudicatarios podrán acogerse a una ayuda directa de hasta 10.000 euros.

Desde del ayuntamiento de la localidad han recordado que las dos soluciones ante el problema del despoblamiento son "el empleo y la vivienda". Con esta acción, Valdefuentes "da un paso muy importante en uno de los binomios".

Una solución al reto demográfico

Álvaro Arias, alcalde de Valdefuentes, ha explicado que lo que buscan es "fijar la población al territorio". Una meta que sin duda ya va por buen camino, ya que, según ha comentado, la mayoría de las solicitudes recibidas son de jóvenes.

Además, ha indicado que en la localidad están realizando un estudio para poder construir apartamentos en alquiler. Una opción también muy demandada en la actualidad.

Tras el estudio de demanda realizado por Urvipexsa, se ha elaborado un listado con 23 solicitantes inscritos. Una vez que se realice el sorteo para la adjudicación de las viviendas, el 2 de marzo a las 19:00 horas, se creará una relación de personas propuestas como adjudicatarias.

La adjudicación definitiva quedará condicionada a la acreditación de los requisitos de acceso y solvencia económica establecidos en las bases reguladoras.