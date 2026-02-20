Acebo avanza en la puesta en marcha de su comunidad energética en el marco del proyecto transfronterizo TRANSCOM-EUROACE

La localidad de Acebo, en la Sierra de Gata, ha acogido la cuarta reunión presencial de coordinación del proyecto europeo TRANSCOM-EUROACE, una iniciativa de cooperación transfronteriza destinada a fomentar la transición energética, la movilidad sostenible y la creación de comunidades energéticas en el territorio de la eurorregión EUROACE, integrada por Extremadura, Alentejo y Centro de Portugal.

El encuentro ha reunido a los principales socios del proyecto para analizar el estado técnico y económico de las actuaciones en marcha, así como definir los próximos objetivos estratégicos orientados a consolidar un modelo energético más sostenible y participativo en los municipios rurales.

La apertura institucional ha corrido a cargo de la diputada de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería de la Diputación de Cáceres, Angélica García Gómez, quien subrayó la importancia de la colaboración entre administraciones y entidades para garantizar el éxito de la transición ecológica en el entorno rural.

En este sentido, García destacó el impulso dado por la institución provincial a dos proyectos piloto desarrollados en la provincia, concretamente en Acebo y Zarza la Mayor, iniciativas que se han puesto en marcha sin coste para los ayuntamientos implicados. La diputada señaló que este tipo de actuaciones contribuyen a convertir la transición energética en una oportunidad real de desarrollo para los municipios transfronterizos.

Imagen de la reunión. / Diputación de Cáceres

Avances técnicos y nuevos objetivos estratégicos

Durante la sesión de trabajo, representantes de entidades como la Agencia Regional de Energía y Medio Ambiente del Norte Alentejano y Tajo, la Diputación de Badajoz, la Agencia Extremeña de la Energía y la Federación Extremeña de Municipios y Provincias analizaron el grado de ejecución técnica del proyecto, su situación económica y el cumplimiento de los hitos establecidos.

Entre los objetivos fijados para los próximos meses destacan la puesta en marcha de nuevas iniciativas de movilidad sostenible, la contratación de herramientas para mejorar la gestión de comunidades energéticas, el desarrollo de programas de asesoramiento y la formación de al menos 450 personas. Asimismo, se ha planteado reforzar las acciones de comunicación tanto a nivel local como en el conjunto de la eurorregión y en el ámbito europeo.

Presentación de la Comunidad de Energía Renovable de Acebo

Uno de los momentos más relevantes de la jornada fue la presentación oficial de la Comunidad de Energía Renovable de Acebo, seguida de una visita a sus instalaciones. Esta iniciativa está integrada por 54 familias y seis pequeñas empresas o trabajadores autónomos, con el Ayuntamiento como socio fundador.

Según explicó la diputada, la comunidad se encuentra a la espera de los permisos de la compañía eléctrica para comenzar a aplicar los beneficios energéticos a sus miembros, lo que permitirá reducir el coste de sus facturas eléctricas.

La responsable provincial destacó la importancia de este avance, señalando que supone un ejemplo del papel que pueden desempeñar los pequeños municipios en la innovación energética y en el desarrollo de modelos sostenibles basados en la cooperación territorial.

Proyecto europeo

El proyecto TRANSCOM-EUROACE está liderado por la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) y cuenta con la participación de 13 socios de España y Portugal, entre ellos administraciones públicas, universidades y entidades territoriales. La iniciativa está cofinanciada en un 75 % por la Unión Europea a través del programa Interreg VI A España–Portugal (POCTEP) 2021-2027.

En este marco, la Diputación de Cáceres dispone de un presupuesto de 350.448 euros destinado a contribuir a la creación de una red transnacional de comunidades energéticas y a avanzar hacia un modelo energético más limpio, eficiente y participativo.

La celebración de esta reunión en Acebo consolida el papel de los municipios rurales como actores clave en la transición energética y refuerza la cooperación transfronteriza como herramienta para impulsar el desarrollo sostenible en la eurorregión EUROACE.