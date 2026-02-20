Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polémica

"Bochornoso y retrógrado": denuncian el uso de un carnero en el Carnaval de Valencia de Alcántara

Las imágenes del carnero disfrazado, denunciadas por Animal Manuma, han generado críticas sobre la responsabilidad del consistorio y el respeto a los animales en festividades

Imagen de archivo del carnaval valenciano.

Imagen de archivo del carnaval valenciano. / CEDIDA

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

El carnaval celebrado recientemente en Valencia de Alcántara ha generado denuncias de la Asociación Animal Manuma tras difundirse imágenes en las que un carnero disfrazado era utilizado como entretenimiento, paseado entre música alta, gritos y manipulación constante tanto por las calles como en establecimientos hosteleros.

Denuncia

La asociación ha expresado su “profunda indignación” ante lo ocurrido, calificando la escena de “bochornosa” y propia de épocas pasadas, incompatible con una sociedad comprometida con el respeto hacia los animales.

Según Manuma, este tipo de prácticas normalizan el maltrato y evidencian una desconexión con el bienestar animal.

La organización criticó la pasividad del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, que no ha mostrado una reacción pública clara ni ha impulsado medidas para evitar que situaciones similares se repitan. “No se puede pedir responsabilidad a la ciudadanía si las instituciones no predican con el ejemplo”, ha señalado la asociación.

Entre sus exigencias se incluyen una investigación municipal sobre los hechos, una posición pública rechazando estos espectáculos, protocolos para eventos y campañas locales de sensibilización sobre bienestar animal.

Tradición y bienestar animal en debate

El uso del carnero disfrazado durante la festividad ha sido compartido en redes sociales, contribuyendo a la difusión de la denuncia y al aumento de la presión sobre el Ayuntamiento.

Manuma subraya que estos episodios “no representan ni a la mayoría de la ciudadanía ni a quienes trabajan por un municipio más ético”, insistiendo en la necesidad de construir una cultura de respeto hacia los animales que vaya más allá de la tradición.

La polémica se suma al debate creciente en España sobre el uso de animales en festividades populares y la responsabilidad de las administraciones locales en garantizar su protección y bienestar.

TEMAS

