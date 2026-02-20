Dos carreteras permanecen cortadas en la provincia de Cáceres por los efectos del temporal
El temporal de las últimas semanas sigue dejando incidencias en la red viaria de Cáceres
Las intensas lluvias registradas en las últimas semanas continúan provocando problemas en diferentes puntos de la red de carreteras de la provincia de Cáceres. Según la información actualizada a las 15:00 horas de este jueves por la Guardia Civil, dos vías permanecen cortadas por motivos de seguridad.
Vías cortadas
La primera de ellas es la carretera CC-436, que une las localidades de Alía y Castilblanco. La vía se encuentra cerrada al tráfico debido a la aparición de un socavón en el tramo correspondiente a la provincia de Badajoz. El corte ha sido debidamente señalizado en el acceso desde la carretera EX-102, así como en la propia CC-436, para evitar la circulación por la zona afectada.
La segunda incidencia se localiza en la carretera CC-428, que conecta Berzocana con Logrosán. En este caso, el corte se ha producido en el punto kilométrico 7,5 como consecuencia de varios desprendimientos de tierra provocados por el temporal. El tramo afectado también ha sido señalizado para alertar a los conductores.
Desde los servicios de mantenimiento y emergencias se recomienda extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios por estas zonas y consultar el estado de las carreteras antes de emprender cualquier viaje. Los operarios trabajan para restablecer la normalidad en estas vías.
- Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
- Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera
- El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
- El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
- El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
- El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados