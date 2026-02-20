Dos carreteras permanecen cortadas en la provincia de Cáceres por los efectos del temporal

Las intensas lluvias registradas en las últimas semanas continúan provocando problemas en diferentes puntos de la red de carreteras de la provincia de Cáceres. Según la información actualizada a las 15:00 horas de este jueves por la Guardia Civil, dos vías permanecen cortadas por motivos de seguridad.

Vías cortadas

La primera de ellas es la carretera CC-436, que une las localidades de Alía y Castilblanco. La vía se encuentra cerrada al tráfico debido a la aparición de un socavón en el tramo correspondiente a la provincia de Badajoz. El corte ha sido debidamente señalizado en el acceso desde la carretera EX-102, así como en la propia CC-436, para evitar la circulación por la zona afectada.

La segunda incidencia se localiza en la carretera CC-428, que conecta Berzocana con Logrosán. En este caso, el corte se ha producido en el punto kilométrico 7,5 como consecuencia de varios desprendimientos de tierra provocados por el temporal. El tramo afectado también ha sido señalizado para alertar a los conductores.

Desde los servicios de mantenimiento y emergencias se recomienda extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios por estas zonas y consultar el estado de las carreteras antes de emprender cualquier viaje. Los operarios trabajan para restablecer la normalidad en estas vías.