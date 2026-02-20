Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Política regional

Cotrina, líder del PSOE de la provincia de Cáceres, pide la convocatoria urgente del Comité y Congreso Regional

El secretario provincial del PSOE en Cáceres asegura que la situación política exige decisiones inmediatas para superar el bloqueo en Extremadura

Cotrina, ayer en Hinojal en la Asamblea Territorial Tajo-Salor.

Cotrina, ayer en Hinojal en la Asamblea Territorial Tajo-Salor. / PSOE Provincia de Cáceres

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El secretario provincial del PSOE de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha urgido a su partido a convocar cuanto antes el Comité y el Congreso Regional del PSOE, durante su intervención en la Asamblea Territorial Tajo-Salor celebrada en Hinojal. En su discurso, Cotrina subrayó que la actual situación de bloqueo que atraviesa Extremadura, sumada al "circo mediático" protagonizado por el PP y VOX, requiere una respuesta inmediata por parte de la formación socialista.

“Hoy, aquí en Hinojal, la militancia pide que el PSOE tome decisiones que hace unas semanas no nos planteábamos. Si nos creemos de verdad la fuerza que tenemos, debemos actuar ya. No podemos permitirle ni una oportunidad más a la derecha", afirmó Cotrina, refiriéndose a la situación política regional.

El secretario provincial recordó que, si bien inicialmente se pensó que el Congreso se celebraría después de la formación del gobierno regional, las circunstancias actuales han cambiado. "El momento político que tenemos nos obliga a tomar decisiones de mayor calado. Si el Comité Regional no se convoca mañana, ya estamos tardando", insistió, haciendo hincapié en la urgencia de abordar los debates que actualmente se presentan ante el PSOE.

Noticias relacionadas y más

Cotrina también destacó la importancia de que el PSOE se mantenga firme en sus principios, defendiendo la educación y la sanidad pública, y reiteró que la formación representa a la mayoría social de la provincia y la región. "Estamos convencidos de que se pueden hacer las cosas de otra manera", concluyó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
  2. Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
  3. Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
  4. El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera
  5. El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
  6. El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
  7. El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
  8. El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados

Cotrina, líder del PSOE de la provincia de Cáceres, pide la convocatoria urgente del Comité y Congreso Regional

Cotrina, líder del PSOE de la provincia de Cáceres, pide la convocatoria urgente del Comité y Congreso Regional

Rescatan a un ciervo atrapado en el Canal de las Dehesas, en Logrosán

Entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Cáceres podrán optar a ayudas de hasta 7.000 euros para proyectos sociales

Entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Cáceres podrán optar a ayudas de hasta 7.000 euros para proyectos sociales

Acebo avanza en la puesta en marcha de su comunidad energética en el marco del proyecto transfronterizo TRANSCOM-EUROACE

Las letras extremeñas atraviesan fronteras: Antonia Cerrato lleva sus poemas de Extremadura a Italia con 'Universo Femenino'

Las letras extremeñas atraviesan fronteras: Antonia Cerrato lleva sus poemas de Extremadura a Italia con 'Universo Femenino'

Las Misiones Pedagógicas, un proyecto que busca llevar la cultura a todos los rincones, renace casi 100 años después en la provincia de Cáceres

Las Misiones Pedagógicas, un proyecto que busca llevar la cultura a todos los rincones, renace casi 100 años después en la provincia de Cáceres

Ganaderos de Cáceres podrán solicitar ejemplares de machos ovinos a un precio de 110 euros, muy inferior al del mercado

Ganaderos de Cáceres podrán solicitar ejemplares de machos ovinos a un precio de 110 euros, muy inferior al del mercado

Garrovillas se viste de rosa y blanco: el Almendro en Flor convierte el pueblo en un “milagro” durante dos fines de semana

Garrovillas se viste de rosa y blanco: el Almendro en Flor convierte el pueblo en un “milagro” durante dos fines de semana
Tracking Pixel Contents