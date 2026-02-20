Política regional
Cotrina, líder del PSOE de la provincia de Cáceres, pide la convocatoria urgente del Comité y Congreso Regional
El secretario provincial del PSOE en Cáceres asegura que la situación política exige decisiones inmediatas para superar el bloqueo en Extremadura
El secretario provincial del PSOE de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha urgido a su partido a convocar cuanto antes el Comité y el Congreso Regional del PSOE, durante su intervención en la Asamblea Territorial Tajo-Salor celebrada en Hinojal. En su discurso, Cotrina subrayó que la actual situación de bloqueo que atraviesa Extremadura, sumada al "circo mediático" protagonizado por el PP y VOX, requiere una respuesta inmediata por parte de la formación socialista.
“Hoy, aquí en Hinojal, la militancia pide que el PSOE tome decisiones que hace unas semanas no nos planteábamos. Si nos creemos de verdad la fuerza que tenemos, debemos actuar ya. No podemos permitirle ni una oportunidad más a la derecha", afirmó Cotrina, refiriéndose a la situación política regional.
El secretario provincial recordó que, si bien inicialmente se pensó que el Congreso se celebraría después de la formación del gobierno regional, las circunstancias actuales han cambiado. "El momento político que tenemos nos obliga a tomar decisiones de mayor calado. Si el Comité Regional no se convoca mañana, ya estamos tardando", insistió, haciendo hincapié en la urgencia de abordar los debates que actualmente se presentan ante el PSOE.
Cotrina también destacó la importancia de que el PSOE se mantenga firme en sus principios, defendiendo la educación y la sanidad pública, y reiteró que la formación representa a la mayoría social de la provincia y la región. "Estamos convencidos de que se pueden hacer las cosas de otra manera", concluyó.
