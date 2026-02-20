Entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Cáceres podrán optar a ayudas de hasta 7.000 euros para proyectos sociales

Este jueves se ha abierto la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de proyectos de acción social. Se trata de una campaña de la Diputación de Cáceres, destinada a las entidades sin ánimo de lucro que quieran impulsar iniciativas en localidades de la provincia de Cáceres con una población inferior a los 20.000 habitantes.

En la pasada edición, 60 entidades se beneficiaron de esta línea de ayudas. Algunas de las iniciativas financiadas fueron el Programa de Terapia Ocupacional y Psicomotricidad para personas con Alzheimer y sus personas cuidadoras de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias Seniles del Norte de Cáceres. Además, el programa Mujer Avanza de la Fundación ECCA Social, también participó en esta convocatoria. Este se impulsó con el objetivo de acompañar a mujeres cuidadoras en zonas rurales.

La Institución Provincial ha destinado un total de 550.000 euros para la campaña. La mitigación de las situaciones de exclusión social, autonomía personal y dependencia, salud comunitaria y bienestar y cohesión social y actividades socio-educativas son los ejes temáticos a los que se destina dicha financiación.

Del total indicado, cada proyecto presentado opta a una financiación máxima de 7.000 euros. Además, estos serán valorados de 0 a 10 puntos de acuerdo a diversos criterios. La experiencia de la entidad en la ejecución de proyectos de acción social, el enfoque de género en la entidad solicitante, el contenido del proyecto o la introducción de aspectos innovadores serán algunas de las cuestiones evaluadas.

La presentación de las solicitudes por las entidades interesadas deberá realizarse en el plazo de 20 días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación del extracto. El envío de las propuestas se realizará de manera telemática.