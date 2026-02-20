Iniciativa rural
Entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Cáceres podrán optar a ayudas de hasta 7.000 euros para proyectos sociales
La Diputación de Cáceres abre la convocatoria de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro, destinando 550.000 euros a proyectos de acción social en municipios de menos de 20.000 habitantes.
Este jueves se ha abierto la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de proyectos de acción social. Se trata de una campaña de la Diputación de Cáceres, destinada a las entidades sin ánimo de lucro que quieran impulsar iniciativas en localidades de la provincia de Cáceres con una población inferior a los 20.000 habitantes.
En la pasada edición, 60 entidades se beneficiaron de esta línea de ayudas. Algunas de las iniciativas financiadas fueron el Programa de Terapia Ocupacional y Psicomotricidad para personas con Alzheimer y sus personas cuidadoras de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias Seniles del Norte de Cáceres. Además, el programa Mujer Avanza de la Fundación ECCA Social, también participó en esta convocatoria. Este se impulsó con el objetivo de acompañar a mujeres cuidadoras en zonas rurales.
La Institución Provincial ha destinado un total de 550.000 euros para la campaña. La mitigación de las situaciones de exclusión social, autonomía personal y dependencia, salud comunitaria y bienestar y cohesión social y actividades socio-educativas son los ejes temáticos a los que se destina dicha financiación.
Del total indicado, cada proyecto presentado opta a una financiación máxima de 7.000 euros. Además, estos serán valorados de 0 a 10 puntos de acuerdo a diversos criterios. La experiencia de la entidad en la ejecución de proyectos de acción social, el enfoque de género en la entidad solicitante, el contenido del proyecto o la introducción de aspectos innovadores serán algunas de las cuestiones evaluadas.
La presentación de las solicitudes por las entidades interesadas deberá realizarse en el plazo de 20 días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación del extracto. El envío de las propuestas se realizará de manera telemática.
- Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
- Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera
- El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
- El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
- El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
- El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados