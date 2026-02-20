La Diputación de Cáceres destina 150.000 euros a impulsar proyectos de Educación para la Ciudadanía en municipios de menos de 20.000 habitantes

La Diputación de Cáceres ha abierto una nueva convocatoria de ayudas dotada con 150.000 euros destinada a impulsar proyectos de Educación para la Ciudadanía en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. La iniciativa busca fomentar una sociedad más comprometida con los valores de la cooperación internacional y la justicia social, con especial atención al ámbito rural.

Estas subvenciones están dirigidas a financiar actividades formativas, de promoción, prevención y sensibilización social orientadas a fortalecer la conciencia ciudadana sobre los retos globales y la solidaridad internacional. En particular, los proyectos deberán centrarse en promover la mejora de las condiciones de vida en los países del Sur Global, así como en la protección de los denominados bienes globales, como el medio ambiente, la igualdad o los derechos humanos.

Hasta 6.500 euros por proyecto

Podrán optar a estas ayudas las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) con sede en la provincia, que podrán presentar una única propuesta. Cada proyecto podrá recibir una financiación máxima de 6.500 euros, en función de su valoración técnica y de su adecuación a los objetivos de la convocatoria.

Los proyectos serán evaluados con una puntuación de entre 0 y 10 puntos, teniendo en cuenta criterios como la experiencia previa de la entidad en iniciativas similares, la calidad técnica de la propuesta, la coherencia del presupuesto, el carácter innovador y el impacto social previsto.

Asimismo, la convocatoria priorizará aquellas iniciativas que se desarrollen en municipios de menos de 1.000 habitantes y que alcancen a varias localidades, con el objetivo de reforzar la sensibilización y la participación ciudadana en las zonas rurales con menor población.

Para poder optar a la financiación, los proyectos deberán alcanzar una puntuación mínima de 5,5 puntos en el proceso de evaluación.

Solicitud hasta el 20 de marzo

Las entidades interesadas deberán presentar sus solicitudes por vía telemática antes del próximo 20 de marzo. Con esta convocatoria, la Diputación de Cáceres reafirma su compromiso con la educación para la ciudadanía y la cooperación internacional, al tiempo que impulsa la participación activa de la sociedad civil en la construcción de un modelo más justo, sostenible y solidario desde el ámbito local.

Se pueden consultar las bases completas en el enlace aportado por la diputación.