Las Misiones Pedagógicas, un proyecto que busca llevar la cultura a todos los rincones, renace casi 100 años después en la provincia de Cáceres

Durante la Segunda República también tuvo lugar una segunda revolución, silenciosa y sin armas. En ella, los libros, las palabras y los sueños fueron los protagonistas. Dos grandes proyectos nacieron en esta época. Se trata de la Barraca y las Misiones Pedagógicas. Estas fueron promovidas hace casi 100 años por Giner de los Ríos con la decisión de “llevar la cultura hasta el último rincón de la región”. Luis Cernuda, María Moliner, Alejandro Casona y María Zambrano fueron algunos de sus voluntarios.

Una de las primeras paradas que se llevó a cabo como parte de esta iniciativa llevó a la comitiva a Navas del Madroño. Allí quedó un imborrable recuerdo, oculto entre las paredes del colegio local. Un libro que recoge la historia de este proyecto.

Hoy en día, tal y como pasaba en la época en que nacieron las Misiones Pedagógicas, siguen existiendo brechas entre la cultura presente en las grandes ciudades y la que llega a los pueblos. Desde la localidad impulsan esta iniciativa con el objetivo de "reivindicar que la cultura es un bien general".

Tres propuestas unidas en un proyecto único

Así lo ha señalado Santos Jorna, presidente de la Asociación Objetivos y director del proyecto virtual. Además, ha indicado que, en el marco de este programa, también se ha constituido la primera Red Nacional de Embajadores de las Escuelas Viajeras. Docentes, investigadores, estudiantes y personas comprometidas con el legado de las Misiones Pedagógicas formarán parte del equipo.

El objetivo es crear una comunidad educativa que contribuya a difundir el proyecto a nivel nacional. Es por ello, que para formar parte del grupo será necesario completar un curso sobre las Misiones Pedagógicas.

Presentación del proyecto 'Escuelas Viajeras'. / Sofía Pérez Ramiro

Este se encuentra en la página web de la iniciativa, otra de las propuestas del proyecto. En ella demás se incluyen recursos audiovisuales sobre el proyecto, así como información sobre el Centro Nacional de las Escuelas Viajeras.

Como medida complementaria, también se ha impulsado un canal de WhatsApp denominado 'Escuelas Viajeras'. Esta herramienta servirá para difundir actividades, noticias, convocatorias y contenidos educativos relacionados con la iniciativa.

Cultura accesible para todos

"Ayer eran bibliotecas en carretas, hoy son plataformas digitales, ayer eran libros compartidos en la plaza, hoy son contenidos abiertos al mundo", con estas palabras presentaba el proyecto Antonia Molina Márquez, Diputada de Igualdad, quien también ha participado en la presentación. Aunque los medios han cambiado, explicaba que el fin siga siendo el mismo, "que nadie se quede fuera".

Un propósito que además ha relacionado con la Diputación de Cáceres, cuyo cometido ha dicho que es "llevar la cultura a todos los rincones de la provincia".

Además, la labor de esta inicitiva ya ha sido reconocida en varias ocasiones. Tras ganar un primer premio por parte de la Universidad de Extremadura, desde la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo (SEPHE) también valoraban su labor de difusión y divulgación. Por unanimidad del jurado, recibieron el pasado verano el prestigioso Premio Manuel Bartolomé Cossío 2025.

Desde Navas del Madroño hoy buscan custodiar la memoria de su pueblo. En un mundo custodiado por la tecnología, donde "todo el mundo paga mucho dinero por hacerse un selfie en un sitio exclusivo", tal y como destacaba Ricardo Villegas, alcalde del municipio, ellos ofrecen precisamente eso, "pero gratis".