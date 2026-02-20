Ganaderos de Cáceres podrán solicitar ejemplares de machos ovinos a un precio de 110 euros, muy inferior al del mercado

La Diputación de Cáceres, desde su Área de Agricultura y Ganadería, ya ha abierto el plazo de solicitudes para la próxima adjudicación de ganado ovino. Se trata de ejemplares de la raza Merino Precoz, criados por la institución provincial en su finca El Cuartillo, en la capital cacereña. En esta ocasión se entregarán 85 machos para reposición, con una edad aproximada de seis a siete meses.

El objetivo de la iniciativa es "potenciar esta raza y contribuir a la sostenibilidad", a la vez que "mejorar la producción de las explotaciones ganaderas de la provincia". Así lo ha indicado Angélica García, diputada del Área de Agricultura y Ganadería.

Reducción del precio de mercado

El precio de la presente asignación es de 110 euros por ejemplar. Esto supone un 58% menos que el precio medio de mercado, donde la cantidad se fija en 240 euros por ejemplar macho.

Con ello la diputada ha remarcado que la finalidad no es "conseguir un beneficio económico", sino "cubrir los costes de producción de dichos animales".

La información pertinente fue enviada mediante una circular a los ganaderos que solicitaron estar incluidos en la base de datos. Además, los datos también se hicieron llegar a las oficinas veterinarias de zona, oficinas comarcales agrarias y asociaciones de ganaderos.

Los interesados podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo día 9 de marzo. Así mismo, para cualquier duda, se pone a disposición el número de teléfono 927 25 56 31, y el correo electrónico del área encargada de la Institución Provincial (agropecuaria@dip-caceres.es).