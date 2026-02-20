Suceso
Un herido leve tras una colisión por alcance entre dos camiones en la A-5 a la altura de Peraleda de la Mata
El Subsector de Tráfico de Cáceres está trabajando en la A-5, en el punto kilométrico 170, donde un accidente entre dos camiones ha provocado un herido leve y mantiene un carril abierto
Cáceres
La Guardia Civil ha informado de un siniestro vial ocurrido en torno a las 12.20 horas en la A-5 sentido Badajoz, en el kilómetro 170 a la altura de Peraleda de la Mata.
Se trata de una colisión por alcance entre dos camiones que ha dejado un herido leve.
Personal y medios del Subsector de Tráfico de Cáceres ya auxilian y regulan el tráfico en dicho punto, donde se mantiene abierto el carril izquierdo.
La incidencia se muestra también en paneles de mensaje variable.
