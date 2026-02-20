Las letras extremeñas atraviesan fronteras: Antonia Cerrato lleva sus poemas de Extremadura a Italia con 'Universo Femenino'

La escritora de Santa Amalia, Antonia Cerrato Martín-Romo, ha tenido la oportunidad de llevar sus versos hasta Italia, tanto en los recogidos en sus dos últimos libros, La ciudad de los Nombres y Hasta que la memoria me dure, como en los del proyecto avalado por la Fundación CB, que ella coordina y dirige, 'Universo Femenino, cuyos títulos hasta ahora son: VELOS, Matrimonio Infantil, La Trata de mujeres, Mutilación Genital Femenina, La mujer en el Fútbol, y próximamente, La maternidad subrogada.

La primera vez que se leyeron, fue en el Instituto Cervantes de Nápoles. Junto a la escritora siciliana Stefania Di Leo, colaboradora y traductora de los poemas de los libros al italiano y al francés, y promotora de este encuentro, presentaron Matrimonio Infantil y La trata de mujeres, en las instalaciones que dicho instituto mantiene en Via Chiatamone.

Mariú Jacobitti, Antonia Cerrato y Stefania Di Leo. / Cedida

Con un público variopinto, desde escritores pertenecientes a distintos grupos literarios napolitanos, pasando por la intergeneracionalidad, hasta la bonita sorpresa de la participaciónde Mariú Jacobitti Chamizo, nieta de nuestro insigne escritor, Luis Chamizo, que no dudó en acercarse, junto con su esposo Patrizio, regalándonos su voz y su impagable aportación en La mujer en el Fútbol, y que en honor a su familia y a nuestra tierra, incluye la traducción al castúo, obra de Anastasia Malfeitos y Javier Feijóo.

Después vendría la V Edizione Feria del Libro, NapoliCittàLibro, en la Stazione Marittima Di Napoli, donde recitó junto a un nutrido grupo de poetas, entre los que se encontraba el granadino Pedro Enríquez.

Recientemente, ha sido invitada al Instituto Attilio Romano de Nápoles, adonde acudió con Stefania Di Leo, y aunque también estaba convocada Mariú Jacobitti, por motivos familiares, no pudo acompañarlas.

Fueron recibidas por la profesora del centro, Paola D’Alessandro, quien les presentó al equipo directivo, acompañándolas después al salón de actos que estaba a rebosar de alumnos. Tuvieron el honor de leer, y a la vez escuchar, sus poemas del libro VELOS, en español e italiano.

Antonia Cerrato. / Cedida

Como final de este periplo italiano, tanto Antonia como Stefania, mantuvieron un encuentro poético en la taberna portuguesa Pessoa, sitaVia Genoino, Frattamaggiore, y perteneciente a la también poeta Rosanna Bazzano, donde pudieron departir con los clientes de este típico restaurante portugués.

Nuestra más cordial enhorabuena por este nuevo puente entre las letras italianas y españolas, refrendado, además, por la consecución del Premio Especial en Lengua Extrajera en el 5º Premio 'Ecce Homo' de la Assoziane Socio Culturale Club della Poesia, de Cosenza (Italia), por parte de nuestra veterana escritora.