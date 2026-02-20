Actualidad informativa
Suceso
Rescatan a un ciervo atrapado en el Canal de las Dehesas, en Logrosán
Los bomberos del parque SEPEI de Trujillo liberaron al animal, que no podía salir por sus propios medios
Efectivos del parque del SEPEI de Trujillo intervinieron en la tarde de este jueves para rescatar a un ciervo que había quedado atrapado en el Canal de las Dehesas del embalse de Cubillar, en Logrosán.
El animal se encontraba imposibilitado para salir por sus propios medios, por lo que fue necesaria la actuación del operativo para garantizar su seguridad y evitar mayores riesgos.
Gracias a la rápida y coordinada intervención de los bomberos, el ciervo pudo ser liberado y regresar a su entorno natural en condiciones óptimas, ha informado la Diputación de Cáceres.
