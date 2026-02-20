Rescatan a un ciervo atrapado en el Canal de las Dehesas, en Logrosán

Efectivos del parque del SEPEI de Trujillo intervinieron en la tarde de este jueves para rescatar a un ciervo que había quedado atrapado en el Canal de las Dehesas del embalse de Cubillar, en Logrosán.

Fotogalería | Los bomberos rescatan a un ciervo en el pantano de Cubilar /

El animal se encontraba imposibilitado para salir por sus propios medios, por lo que fue necesaria la actuación del operativo para garantizar su seguridad y evitar mayores riesgos.

Gracias a la rápida y coordinada intervención de los bomberos, el ciervo pudo ser liberado y regresar a su entorno natural en condiciones óptimas, ha informado la Diputación de Cáceres.