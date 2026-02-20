RITUAL abre sus puertas en la Plaza Mayor de Trujillo y transforma el antiguo Corral del Rey en un templo de hamburguesas gourmet

Trujillo cuenta desde esta semana con una nueva propuesta gastronómica en pleno corazón monumental. El local que durante décadas ocupó el emblemático Corral del Rey, en la Plaza Mayor, ha reabierto convertido en RITUAL, una hamburguesería gourmet que abrió sus puertas en la noche del 19 de febrero con una notable afluencia de público.

El Corral del Rey, que inició su andadura en mayo de 1998, marcó una etapa en la restauración local. Tras la pandemia, el fundador, Antonio Sánchez, se jubiló y tomó el relevo generacional su hijo Guillermo. En agosto de 2025 el establecimiento se incorporó al Grupo Abadía y, a partir de marzo, la actividad de restauración continuará en La Abadía (calle García de Paredes, 20). El nuevo proyecto que ahora ocupa el histórico local es independiente y responde a una identidad propia: RITUAL.

Una hamburguesa como experiencia

Al frente del nuevo establecimiento se encuentra Antonio Sánchez Giraldo, gerente del proyecto, que lo define con una idea clara: “convertir el acto de comer una hamburguesa en una experiencia”.

“En RITUAL creemos que una hamburguesa no es comida rápida. Es selección, es técnica, es producto y es respeto por el sabor”, explica. Cada elaboración sigue su propio “ritual”: elección del corte, punto exacto de cocción y un montaje cuidado al detalle.

La Trufada, una de las hamburguesas más icónicas / Alejandro Cancho

La carta apuesta por combinaciones creativas y sabores intensos, con precios que oscilan entre los 9,90 y los 14,90 euros, incluyendo patatas en todas las burgers.Entre las propuestas destacan: La Clásica, Crujiente, Dulce Pecado, Chete Bourbon, Forno, Trufada o la Americana. La oferta se completa con opciones infantiles, guarniciones como nidos de cebolla o patatas extra, postres caseros —como tarta de queso o tarta de zanahoria por 5,90 €— y una carta de bebidas a precios populares.

Nueva etapa en la Plaza Mayor

Con esta apertura, la Plaza Mayor suma una propuesta distinta, enfocada en el producto cuidado pero con precios accesibles, pensada tanto para vecinos como para visitantes.

RITUAL inicia así su andadura en un espacio cargado de historia hostelera, apostando por renovar el concepto sin perder el atractivo de una ubicación privilegiada. La respuesta en su primera noche, con el local lleno, anticipa una buena acogida para esta nueva hamburguesería trujillana que promete convertir cada bocado en su propio ritual.