Suceso

Los bomberos luchan contra un incendio forestal declarado en Cabezabellosa

Una unidad terrestre del Infoex y un helicóptero han sido movilizados

Columna de humo del incendio declarado este sábado.

Columna de humo del incendio declarado este sábado. / Batallón T-15

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Un incendio forestal se ha declarado este sábado en el término municipal de Cabezabellosa, en pleno Valle del Jerte, convirtiéndose en uno de los primeros fuegos registrados en la provincia de Cáceres en lo que va de 2026.

El suceso resulta especialmente llamativo por producirse después de varias semanas de intensas lluvias en todo el norte de la provincia, que habían contribuido a mantener altos niveles de humedad en el monte.

Imagen de la columna de humo en el monte.

Imagen de la columna de humo en el monte. / Batallón-15

Según informan fuentes de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, en las labores de extinción trabajan efectivos del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex). En concreto, se ha desplegado una unidad terrestre y un helicóptero, que actúan de manera coordinada para contener las llamas.

Por el momento, el incendio no genera una preocupación excesiva y evoluciona de forma favorable, aunque los equipos continúan trabajando para asegurar el perímetro y evitar posibles reactivaciones.

TEMAS

