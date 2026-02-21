La Diputación de Cáceres tiende la mano a Villa del Rey, sin pistas deportivas ni encinas tras las borrascas

Una mano es lo que necesita Villa del Rey por parte de las instituciones. Lo asegura su alcalde, José María Flores, tras la reunión mantenida este viernes en el palacio provincial con el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales. Una reunión fructífera en la que han tratado numerosos temas.

El principal es el de las ayudas que necesita la localidad de poco más de 100 habitantes tras el temporal. La situación en la zona de Tajo-Salor "ha sido un auténtico desastre", viendo más de 1.000 encinas centenarias arrancadas. "Hemos visto toda la historia del pueblo 'patasarriba' en un momento".

El viento hizo muchos estragos en el pequeño municipio, cebándose con las instalaciones deportivas. "El viento se llevó la cubierta del gimnasio, y con todo el agua que ha caído después, han quedado completamente inutilizables". La Casa de Cultura se vio afectada, así como el cristal de las pistas de pádel que también se rompió y el suelo que se levantó. Una imagen completamente "dantesca".

Por ello, el objetivo de la reunión fue que la Diputación de Cáceres asesore de alguna manera y aporte ayuda económica para arreglar las consecuencias de aquel 28 de enero.

Pistas multideporte

Por otro lado, también se trató la posibilidad de construir una pista multideporte, algo que lleva pidiendo el Ayuntamiento a la Junta de Extremadura, competente en este caso, durante cerca de 4 años. "Llevamos años detrás y no tenemos noticias", señala. Por ello, aunque no sea algo dependiente de la diputación, se ha visto la posibilidad de que sea el órgano provincial el que financie el proyecto (la financiación solicitada oscila los 60.000 euros).

La necesidad, si ya era palpable hace 4 años cuando se solicitó a la Consejería, actualmente se ha multiplicado, pues "ahora mismo los niños no tienen donde jugar", ya que el único sitio disponible ha quedado completamente anegado. Morales, según el alcalde, se mostró favorable a estudiar hasta qué punto puede la diputación ayudar en el caso.

Agua

Por último, también trataron el abastecimiento de agua del pueblo. Actualmente depende de un pozo de sondeo, pero la idea es acabar cogiendo de un pantano.

Villa del Rey se ha acogido a las ayudas que han entrado en vigor este viernes, promovidas por el Gobierno central, para paliar los daños causados por temporales de fuertes vientos, lluvia e inundaciones.