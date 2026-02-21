Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Ocio

El Gran Teatro de Cáceres acogerá el estreno gratuito de un documental sobre Diego Muñoz-Torrero

El documental 'Los cuatro entierros de Muñoz Torrero' recuerda la figura del sacerdote y político extremeño, considerado padre de la Constitución de 1812, con la voz del cantautor Luis Pastor

Estatua de Muñoz Torrero en su pueblo natal, Cabeza del Buey.

Estatua de Muñoz Torrero en su pueblo natal, Cabeza del Buey. / Emilio M. Pérez Ruiz Moyano

Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

Cáceres

"Ayer me mataron, es hora ya de contar quién fui y por qué lo hicieron", con estas palabras el extremeño Diego Muñoz-Torrero inicia el documental que rinde homenaje a su figura. Sacerdote, catedrático y político es considerado padre de la Constitución de 1812, 'La Pepa'. Su figura fue clave en el desarrollo y la historia española del siglo XIX.

El audiovisual 'Los cuatro entierros de Muñoz Torrero' busca recordar su labor. Este ha sido producido por Not Too Late, con la dirección a cargo de Javier Palomo, Fernando Rodríguez y José Luis Pastor.

Junto a la proyección del documental, el cantautor Luis Pastor, que da voz a la figura de Muñoz- Torrero, ofrecerá un breve concierto.

El documental se proyectará de manera gratuita el próximo jueves 26 de febrero, a las 20:00 horas, en el Gran Teatro de Cáceres.

Noticias relacionadas

Las entradas podrán adquirirse en la taquilla del Gran Teatro a partir del miércoles 25 de febrero. Se entregarán un máximo de dos por persona hasta completar aforo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
  2. Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
  3. Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
  4. El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera
  5. El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
  6. El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
  7. El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
  8. El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados

Los delitos que más afectan a los pueblos de Cáceres (y cómo prevenirlos)

Los delitos que más afectan a los pueblos de Cáceres (y cómo prevenirlos)

Cómo optar a una de las casas del Plan Habita Extremadura en la provincia de Cáceres

Cómo optar a una de las casas del Plan Habita Extremadura en la provincia de Cáceres

La Diputación de Cáceres tiende la mano a Villa del Rey, sin pistas deportivas ni encinas tras las borrascas

La Diputación de Cáceres tiende la mano a Villa del Rey, sin pistas deportivas ni encinas tras las borrascas

Los pueblos de Cáceres se preparan para la Cuarta Revolución Industrial

Los pueblos de Cáceres se preparan para la Cuarta Revolución Industrial

Sprint final en Ceclavín por la reforma de su antiguo cine: el alcalde se reúne con la diputación de cara a la última fase

Sprint final en Ceclavín por la reforma de su antiguo cine: el alcalde se reúne con la diputación de cara a la última fase

El Gran Teatro de Cáceres acogerá el estreno gratuito de un documental sobre Diego Muñoz-Torrero

El Gran Teatro de Cáceres acogerá el estreno gratuito de un documental sobre Diego Muñoz-Torrero

"Bochornoso y retrógrado": denuncian el uso de un carnero en el Carnaval de Valencia de Alcántara

Entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Cáceres podrán optar a ayudas de hasta 7.000 euros para proyectos sociales

Entidades sin ánimo de lucro de la provincia de Cáceres podrán optar a ayudas de hasta 7.000 euros para proyectos sociales
Tracking Pixel Contents