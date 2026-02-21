El Gran Teatro de Cáceres acogerá el estreno gratuito de un documental sobre Diego Muñoz-Torrero

"Ayer me mataron, es hora ya de contar quién fui y por qué lo hicieron", con estas palabras el extremeño Diego Muñoz-Torrero inicia el documental que rinde homenaje a su figura. Sacerdote, catedrático y político es considerado padre de la Constitución de 1812, 'La Pepa'. Su figura fue clave en el desarrollo y la historia española del siglo XIX.

El audiovisual 'Los cuatro entierros de Muñoz Torrero' busca recordar su labor. Este ha sido producido por Not Too Late, con la dirección a cargo de Javier Palomo, Fernando Rodríguez y José Luis Pastor.

Junto a la proyección del documental, el cantautor Luis Pastor, que da voz a la figura de Muñoz- Torrero, ofrecerá un breve concierto.

El documental se proyectará de manera gratuita el próximo jueves 26 de febrero, a las 20:00 horas, en el Gran Teatro de Cáceres.

Las entradas podrán adquirirse en la taquilla del Gran Teatro a partir del miércoles 25 de febrero. Se entregarán un máximo de dos por persona hasta completar aforo.