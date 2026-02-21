Ocio
El Gran Teatro de Cáceres acogerá el estreno gratuito de un documental sobre Diego Muñoz-Torrero
El documental 'Los cuatro entierros de Muñoz Torrero' recuerda la figura del sacerdote y político extremeño, considerado padre de la Constitución de 1812, con la voz del cantautor Luis Pastor
"Ayer me mataron, es hora ya de contar quién fui y por qué lo hicieron", con estas palabras el extremeño Diego Muñoz-Torrero inicia el documental que rinde homenaje a su figura. Sacerdote, catedrático y político es considerado padre de la Constitución de 1812, 'La Pepa'. Su figura fue clave en el desarrollo y la historia española del siglo XIX.
El audiovisual 'Los cuatro entierros de Muñoz Torrero' busca recordar su labor. Este ha sido producido por Not Too Late, con la dirección a cargo de Javier Palomo, Fernando Rodríguez y José Luis Pastor.
Junto a la proyección del documental, el cantautor Luis Pastor, que da voz a la figura de Muñoz- Torrero, ofrecerá un breve concierto.
El documental se proyectará de manera gratuita el próximo jueves 26 de febrero, a las 20:00 horas, en el Gran Teatro de Cáceres.
Las entradas podrán adquirirse en la taquilla del Gran Teatro a partir del miércoles 25 de febrero. Se entregarán un máximo de dos por persona hasta completar aforo.
- Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
- Nueva alerta amarilla por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Cáceres este martes
- Ingrid deja su peor huella en el norte de la provincia de Cáceres: siguen cinco carreteras cortadas, se decreta el Nivel Negro de circulación y el termómetro baja a -6 grados
- El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera
- El comercio donde compraron la merienda varias generaciones de Jaraíz de la Vera
- El temporal azota la provincia de Cáceres: un desbordamiento en la garganta de las Nogaledas afecta a una vivienda de Navaconcejo
- El restaurante del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres denuncia el abandono del camino de acceso: 'Los clientes no pueden pasar
- El temporal desborda Cáceres: Arroyo de la Luz, Valdefuentes y Navalvillar de Ibor, entre los más afectados