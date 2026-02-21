Cómo optar a una de las casas del Plan Habita Extremadura en la provincia de Cáceres

La construcción de siete viviendas protegidas en Valdefuentes dentro del Plan Habita Extremadura ha abierto el plazo para que las personas interesadas formalicen su solicitud. Más allá del anuncio del proyecto, el procedimiento de selección y las condiciones para acceder a las ayudas económicas marcan ahora el calendario para los aspirantes.

Proceso de selección: del listado provisional al sorteo público

Tras el estudio de demanda realizado por Urvipexsa, se ha configurado un listado con 23 personas inscritas interesadas en acceder a una de las viviendas protegidas. El procedimiento se iniciará con la comprobación de que los solicitantes cumplen los requisitos generales establecidos por la normativa autonómica para este tipo de promociones.

El siguiente paso será la celebración de un sorteo público, previsto para el 2 de marzo a las 19:00 horas, del que saldrá la relación de personas propuestas como adjudicatarias. Este sistema tiene como objetivo garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades entre los aspirantes.

En cualquier caso, la adjudicación definitiva no será automática. Las personas seleccionadas deberán acreditar documentalmente que cumplen las condiciones recogidas en las bases reguladoras. Para ello, tendrán que presentar su documento nacional de identidad o NIE, certificado de empadronamiento, declaración de la renta o certificado de ingresos de la unidad familiar, así como un documento que acredite que no son titulares de otra vivienda en propiedad, salvo en los supuestos contemplados por la normativa. También deberán justificar la composición de la unidad familiar y demostrar solvencia económica suficiente para afrontar el pago del inmueble, cuyo precio aproximado asciende a 125.000 euros, IVA incluido, ya sea mediante recursos propios o financiación bancaria.

Requisitos para acceder a la ayuda directa de hasta 10.000 euros

Las personas que resulten adjudicatarias de las viviendas podrán acogerse a una ayuda directa de hasta 10.000 euros destinada a facilitar la adquisición. Esta subvención está vinculada al cumplimiento de una serie de condiciones específicas establecidas en la normativa.

Entre los requisitos figura que el inmueble se destine a residencia habitual y permanente, que los ingresos de la unidad familiar no superen los límites máximos fijados en función del IPREM y del número de miembros, y que los solicitantes no dispongan de otra vivienda en propiedad en el territorio nacional, salvo en los supuestos contemplados por la regulación vigente. Asimismo, será necesario formalizar la compraventa dentro de los plazos establecidos por la administración promotora.

La concesión definitiva de la ayuda en Valdefuentes quedará supeditada a la validación de toda la documentación presentada y a la comprobación del cumplimiento de los requisitos de acceso y solvencia económica recogidos en las bases. Con esta medida, el Ayuntamiento ha reiterado su intención de facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias y avanzar en la fijación de población, en línea con las estrategias para hacer frente al reto demográfico en la provincia de Cáceres.