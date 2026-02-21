El restaurante familiar con Solete Repsol en Sierra de Gata con menú gourmet por 25 euros

En el corazón de Sierra de Gata, en Valverde del Fresno, a escasos kilómetros de la frontera con Portugal, llegamos a comer a Casa Laura, un restaurante familiar que ha sabido convertir la tradición de la cocina extremeña en una experiencia gourmet al alcance de todos los bolsillos. Su Solete de la Guía Repsol confirma lo que muchos vecinos y viajeros sabemos: aquí se come muy bien.

Ubicado en una de las zonas turísticas más auténticas del norte de Extremadura, rodeado de sierras y paisajes fronterizos, Casa Laura ofrece una gastronomía basada en el producto local y en el cariño por los detalles.

Más de dos décadas de experiencia avalan su cocina de raíces, temporada y creatividad, sin perder la esencia de restaurante de pueblo donde el comensal se siente como en casa. Fátima Carrasco y su marido, José Antonio Cano, son quienes capitanean con tino la casa de comidas que en 1998 fundó la madre de ella, Laura.

Producto de temporada

La carta de Casa Laura es amplia y está marcada por el ritmo de la naturaleza. Cuando llega la temporada, las setas se convierten en protagonistas indiscutibles, convirtiendo al restaurante en un referente micológico en la zona. No faltan tampoco especialidades como las criadillas de tierra, verduras frescas, carnes ibéricas y pescados seleccionados.

Especial mención merecen sus postres caseros. Entre ellos destaca la serradura portuguesa, un guiño dulce a la cercanía con el país vecino, o su aclamada tarta de queso.

Setas de temporada / Casa Laura

Un menú diario de alta cocina por 25 euros

Uno de los atractivos de Casa Laura es su menú diario, con un precio muy asequible de 25 euros, que sorprende por la calidad y variedad de sus propuestas. Un ejemplo reciente da buena cuenta de su nivel gastronómico.

Entre los primeros platos, los comensales pueden elegir entre arroz caldoso de bogavante, pimientos del piquillo rellenos de bacalao al pil pil, un mix de patatas con huevos fritos y gambones al ajillo o jamón ibérico de cebo acompañado de queso de oveja.

En los segundos, la oferta mantiene el listón alto: caldereta de cabrito con patatas fritas, secreto ibérico a la plancha, bacalao asado o patas de pulpo a la brasa. Platos bien ejecutados y presentados con mimo, que reflejan una cocina honesta pero con aspiraciones de alta gastronomía.

Paletilla de cabrito al horno / Casa Laura

Opiniones

Las reseñas de los clientes refuerzan su popularidad. "Un restaurante especial al que hemos ido varias veces porque nos ha encantado la comida. Una cocina de 10 con productos de la zona y el personal te hace sentir como en casa", comenta uno de los habituales.

Otro comensal destaca: "Muy buena atención, la comida en su punto. El alioli al pimentón de la Vera, espectacular, igual que las croquetas. Muy buen tamaño de las raciones. Sin duda, para repetir".

Como ocurre en cualquier establecimiento, también recibe algunas opiniones más críticas, ligadas a experiencias puntuales o expectativas personales. Sin embargo, la tónica general coincide en el cariño con el que se preparan los platos, así como la cercanía del trato.

Casa Laura representa una combinación entre cocina de calidad, tradición familiar y precios accesibles. Un motivo más para acercarse a la Sierra de Gata y descubrir que, en la frontera, también se sirve excelencia gastronómica.