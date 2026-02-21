Los delitos que más afectan a los pueblos de Cáceres (y cómo prevenirlos)

La puesta en marcha de la campaña 'Estrategias de Prevención Rural. ¿Sabes todo lo que deberías saber?' por parte de la Diputación de Cáceres y la Universidad de Extremadura ha vuelto a situar sobre la mesa una cuestión recurrente: ¿son realmente más seguras las zonas rurales que las urbanas? Y, en caso afirmativo, ¿qué riesgos persisten y cómo pueden afrontarse?

Delitos en el medio rural: menos volumen, pero problemas específicos

De forma general, las estadísticas nacionales reflejan que la tasa global de criminalidad suele ser más elevada en entornos urbanos que en municipios pequeños. Sin embargo, esa diferencia no implica ausencia de delitos en el mundo rural, sino un perfil distinto.

En la provincia de Cáceres, los municipios con menor población presentan habitualmente menos denuncias por delitos violentos, pero sí registran hurtos en explotaciones agrícolas, robos en viviendas aisladas o estafas telemáticas. Localidades como Coria, Navalmoral de la Mata o Plasencia —con mayor población— concentran un mayor número de infracciones penales en términos absolutos, mientras que en pueblos como Cuacos de Yuste, Logrosán o Malpartida de Cáceres los incidentes suelen estar relacionados con robos puntuales, incendios o emergencias sanitarias.

Además, la expansión de la ciberdelincuencia ha reducido la brecha entre campo y ciudad. Vecinos de municipios como Miajadas o Jaraíz de la Vera se enfrentan a los mismos riesgos de timos online o suplantaciones de identidad que cualquier ciudadano en un entorno urbano.

A ello se suman problemáticas como la violencia de género o los delitos de odio, que también se producen en pequeñas localidades, aunque en ocasiones con menor visibilidad pública.

Medidas adicionales para reforzar la seguridad

La campaña impulsada por la Diputación de Cáceres y la Universidad de Extremadura se ha apoyado en una serie de vídeos formativos en los que han participado efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, el 112 y el SEPEI, entre otros cuerpos. El contenido ha abordado situaciones como robos, incendios, atragantamientos o el uso de la aplicación AlertCops, con un enfoque práctico adaptado a la realidad de los pueblos.

No obstante, especialistas en seguridad rural han señalado que esta iniciativa puede complementarse con otras actuaciones sobre el terreno. Entre ellas, han planteado reforzar la coordinación entre ayuntamientos y fuerzas de seguridad mediante reuniones periódicas en municipios como Trujillo o Valencia de Alcántara, así como impulsar redes vecinales de aviso temprano en comarcas como Sierra de Gata o La Vera, especialmente durante las campañas agrícolas.

También han apuntado a la conveniencia de instalar sistemas de videovigilancia en los accesos a cascos urbanos, como ya ocurre en algunas localidades de tamaño medio de la provincia, y a promover formación específica en ciberseguridad para personas mayores en municipios como Moraleja o Arroyo de la Luz, donde el envejecimiento poblacional incrementa la exposición a fraudes digitales.

En zonas con elevado riesgo forestal, como Cuacos de Yuste o Jarandilla de la Vera, han considerado prioritario actualizar y reforzar los planes municipales de autoprotección ante incendios. La dispersión geográfica y la estructura demográfica de buena parte de la provincia condicionan la capacidad de respuesta ante emergencias, por lo que la prevención y la información han sido señaladas como herramientas fundamentales para mejorar la seguridad en el medio rural.

Programas similares en la provincia

La iniciativa presentada por la Diputación no parte de cero. En los últimos años se han desarrollado en la provincia de Cáceres distintas acciones relacionadas con la seguridad y la prevención.

La Guardia Civil mantiene el Plan Mayor Seguridad, con charlas informativas en municipios como Coria o Navalmoral de la Mata para prevenir estafas y robos. Asimismo, se han llevado a cabo campañas específicas contra incendios forestales en la comarca de La Vera y en el entorno de Las Hurdes, con participación del SEPEI y agrupaciones locales.

En el ámbito digital, algunos ayuntamientos han impulsado talleres sobre uso seguro de internet para personas mayores, como ha ocurrido en Plasencia o Miajadas, en colaboración con asociaciones locales.

La campaña actual de la Diputación y la Universidad de Extremadura se enmarca en esta línea de actuación, pero con un formato audiovisual accesible mediante códigos QR distribuidos en los municipios. Según ha señalado el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, el programa se ha diseñado con un enfoque práctico adaptado al medio rural y requiere la implicación directa de los ayuntamientos para ampliar su alcance.

El debate sobre la seguridad en los pueblos de la provincia de Cáceres, por tanto, no gira únicamente en torno a si hay más o menos delitos que en la ciudad, sino a cómo anticiparse a riesgos específicos y adaptar las herramientas de prevención a una realidad territorial diversa.