Sprint final en Ceclavín por la reforma de su antiguo cine: el alcalde se reúne con la diputación de cara a la última fase

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se ha reunido este viernes con el alcalde de Ceclavín, Arturo González, así como dos de sus concejales, Julián Gasco y Víctor Rodríguez, en la sede del órgano provincial.

El fin de la reunión, que el edil califica como "fructífera", fue la solicitud de ayuda económica para finalizar uno de los proyectos más ilusionantes de la localidad: reabrir el antiguo cine. Para ello, se está rehabilitando el edificio desde hace años.

González ha solicitado ayuda para poder completar la última fase de la reforma que pretende albergar a 173 personas en la sala. La reforma respeta la actual arquitectura y volumetría de edificio aunque se incluye un pequeño incremento de la altura del mismo con el fin de albergar el graderío y escenario de la sala principal que se destinará a teatro-audiovisual.

Estado actual del Ideal Cinema (septiembre de 2025). / E.P

Además de la reforma del antiguo cine, el proyecto propone ampliar y complementar su uso con una nueva construcción anexa al edificio existente que albergará, en un futuro, no solo las zonas de servicio del mismo, sino también una serie de salas polivalentes, camerinos, aseos, taquilla y almacenes.

La superficie total construida es de 1.053,22 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas: planta baja (514,94 metros cuadrados), planta primera (316,32 metros cuadrados) y planta segunda (221,96 metros cuadrados).

No solo se habló del cine. Los ediles también pusieron sobre la mesa el tema de la vivienda en la localidad de 1.700 habitantes, con el objetivo de solicitar una ayuda técnica.

Ideal Cinema

El Ideal Cinema de Ceclavín, situado en un cruce de carreteras que conecta localidades como Pescueza, Cachorrilla, Acehúche o Zarza la Mayor (intersección de las avenidas Todos los Emigrantes y Miguel de Cervantes), se inauguró en la posguerra gracias al empresario local Antonio Herrero, junto con el médico y empresario Mario Guillén. Durante décadas, la sala fue centro de proyecciones y espectáculos en vivo, recibiendo artistas como Carmen Sevilla, Lola Flores, Joselito o Antonio Molina, y formando parte de un circuito cultural que incluía otros cines históricos de Extremadura.

Imagen antigua del Ideal Cinema de Ceclavín. / Prospectos de cine

Las sesiones dominicales eran mucho más que películas: se convirtieron en el gran acto social del pueblo, entre intermedios, cortes eléctricos y los clásicos juegos del público en gallinero. Los espectadores disfrutaban de la experiencia, compartiendo risas y emociones, mientras la sala acogía tanto a vecinos como a visitantes de pueblos cercanos.

Con la emigración y el descenso poblacional, el Ideal Cinema cerró en los años setenta, pero su valor histórico y sentimental motivó al Ayuntamiento a adquirir el edificio en 2010. Actualmente, con la rehabilitación impulsada por la Diputación de Cáceres, busca recuperar su papel como espacio cultural, preservando la memoria de una época irrepetible.