Alcalde de Malpartida de Plasencia: "Somos uno de los municipios de la provincia con menor número de desempleados"

Antes de entrar en el ayuntamiento, ¿a qué se dedicaba?

A la construcción. Soy albañil de profesión y, además, he participado en varios concursos de albañilería.

¿Qué es lo que más destaca de la progresión de Malpartida a lo largo de estas tres legislaturas?

Que pudimos recuperar la industria de Faramax porque, cuando llegamos en el 2015, estaban con un expediente de regulación de empleo, con todos los trabajadores en un ERE y prácticamente condenada al cierre. Nos pusimos en contacto con José Luis Navarro, que era consejero de Industria, y con Guillermo Fernández Vara para ver qué opciones había para buscar a otro inversor y que la fábrica pudiera reflotarse.

¿Fueron momentos complicados?

Sí, fueron días duros porque íbamos todos los días, montaron un campamento y les estuvimos ayudando. Fueron unos meses complicados hasta que llegó el nuevo inversor, que fue Víctor Cioban y la verdad es que es una alegría ver que en tu pueblo tengas una industria de este tipo con 600 empleados. Es la mayor de Malpartida con diferencia y, además, cumplieron el compromiso de contratar a gente de Malpartida.

¿Cómo está actualmente la empresa?

Han ampliado las instalaciones y tenemos pendiente hacer una modificación puntual a la norma para seguir ampliando suelo industrial. Además, la Diputación de Cáceres va a arreglar el acceso desde la carretera de Trujillo hasta el propio polígono, después de que adquiriéramos nosotros la titularidad, que era de la antigua Tabacalera. Es lo que más resaltaría porque, al final, se trata de que la gente de tu pueblo tenga calidad de vida, intentar facilitarle las cosas y poder tener un nicho de empleo muy grande hace que el pueblo avance mucho más, evidentemente.

Barrado, tercero por la derecha, en un acto en Faramax. / Toni Gudiel

¿Cómo ha evolucionado el empleo en el municipio?

Cuando llegamos nosotros, en 2015, estábamos todavía con la crisis económica, había mucho desempleo y muchas necesidades. Yo tenía aquí casi todos los días un reguero de gente viniendo a pedir trabajo. Hoy, sin embargo, no viene nadie prácticamente a pedirte empleo. Estamos entre un 7% y un 9% de tasa de desempleo. A eso hay que sumarle que hay un porcentaje de personas que ya no están en búsqueda activa de empleo, por lo que es un paro residual. Nos gustaría que fuese cero, evidentemente, pero estamos muy contentos. Somos uno de los municipios de la provincia con menor número de desempleados.

¿Qué otras empresas dan empleo en Malpartida?

Por ejemplo, la carpintería Manzano, que es una empresa también con unos 100 trabajadores y tiene una gran proyección fuera de aquí, trabaja mucho, sobre todo, en la zona de Andalucía, en Madrid, y es también otro exponente de las empresas de la localidad. También tenemos varias empresas dedicadas a servicios de calderería y dedicadas a la construcción.

¿Se ha recuperado el pueblo de la crisis del ladrillo?

Sí, de la crisis se recuperó. El problema de la construcción es que no hubo un relevo. Hubo un impacto de todos esos años de crisis en los que no se incorporó nadie. Unos se fueron jubilando y otros se reciclaron en otros trabajos y se rompió la cadena de la incorporación. En la construcción, se aprende el oficio como transmisión de conocimiento. Tú empiezas de ayudante, de peón y vas adquiriendo sabiduría con las personas que tienen mucha más experiencia y eso se ha roto. Se han buscado muchas alternativas, pero, al final, tienes que ir a la obra.

¿Qué proyectos tiene en cartera para este año?

La urbanización del entorno del Espacio Matadero de Arte (EMA), que hay una zona que queremos urbanizar para hacer un espacio con viales, aparcamientos… También tenemos que arreglar la cubierta del pabellón y eso unido a la construcción de vivienda pública para menores de 35 años, que hemos aprobado la compra de un solar de unos 3.000 metros cuadrados para la construcción de vivienda pública. Aparte, tenemos ya muy avanzados con agentes financieros y con Magenta la realización de unas 22, 23 viviendas en la zona de San Blas y la calle Fray Alonso, unas 7 u 8 en bloque y el resto, unifamiliares.

El alcalde de Malpartida de Plasencia, ante el ayuntamiento. / Toni Gudiel

¿Está prevista alguna actuación en los pisos tutelados?

Sí porque son ya unas instalaciones muy antiguas. Después de que la empresa Osventos prestara un mal servicio, rescindimos el contrato y nosotros nos hemos hecho cargo y lo estamos gestionando.

A nivel de atención sanitaria, ¿cómo se encuentra Malpartida?

Aparte del problema de la residencia, que estamos esperando a que nos reciba la presidenta de la Junta o la consejera por la financiación, teníamos un punto de atención continuada, que cerraron y no han vuelto a abrir, algo que hemos solicitado también. Es cierto que nosotros reformamos el consultorio, lo ampliamos y dotamos de mejores instalaciones porque estaba en una planta y ahora son dos. También tenemos Pediatría y el Servicio Social de Base allí. Todo por la mañana y, a veces, los facultativos pasan consulta por las tardes. El problema que tenemos es que, cuando hay una baja o vacaciones, no se cubren muchas veces y, este verano, hemos estado algunos días funcionando en modo PAC y en Navidades también. Lo reclamamos al SES y a esperar que nos hagan caso y nos pongan sustitución. Si no, la gente se va al centro de salud de San Miguel de Plasencia, o a La Data o directamente al hospital y, al final, estamos colapsando la urgencia de los otros centros.

¿Algún otro proyecto importante que se haya desarrollado en el pueblo?

El cambio de las luminarias. Se ha cambiado ya todo el alumbrado a LED, que ha reducido el consumo, aunque hay algunas fases que están dando algún fallo, hasta que se adapten los cuadros nuevos. También tenemos puesta en marcha ya parte de una red de calor con biomasa que da calefacción al colegio, la casa de Cultura, el pabellón municipal y los pisos tutelados. En el pabellón municipal, tenemos también una planta fotovoltaica que alimenta eléctricamente a esos edificios. Han sido mejoras que se han hecho con fondos Next Generation y tenemos actuaciones para seguir aumentando los cambios en el alumbrado público. No dejamos de trabajar para poder mejorar.

¿Se ha convertido Malpartida en ciudad dormitorio de Plasencia?

Es cierto que ha venido mucha gente a vivir de Plasencia, pero no últimamente, sino ya desde el boom de la construcción. Hoy en día, encontrar vivienda de alquiler resulta casi imposible, es una odisea. No hay mucha disponibilidad, pero la gente ha venido no solo de Plasencia, sino de otros puntos, atraídos por circunstancias laborales, sobre todo. Yo espero que no nos convirtamos en una ciudad dormitorio porque, al final, te quedas sin servicios.

¿Qué relación tiene Malpartida con Plasencia?

Buena y mala. Es decir, tenemos un hospital y los Múltiples a diez minutos y otra serie de cosas muy cerca, sobre todo el comercio y eso también hace que mantengamos población. Lo malo, por ejemplo, es que en Malpartida no hay, por ejemplo, tiendas de marcas deportivas porque tenemos Plasencia al lado, donde las hay y también está la compra on-line. Al final, lo que subsiste son peluquerías, talleres de coches, hostelería, tiendas de alimentación, es lo que tenemos. Lo demás es imposible porque es imposible competir.

¿Influye el precio de la vivienda para que se traslade la gente a Malpartida?

Puede ser, pero el precio va fluctuando, depende del mercado y del sitio. Aquí hay solares desde 200 hasta 350 euros el metro cuadrado y luego la rehabilitación es complicada también porque, en el caso antiguo, las viviendas son muy viejas y hay que derribarlas enteras para hacerlas nuevas y te tienes que gastar dinero en un proyecto de demolición, edificación… Y eso lo encarece más.

En el ámbito político ¿tiene previsto presentarse a las próximas elecciones?

Sí lo tengo pensado. Si no me viese con ganas o no me viese con el apoyo necesario, tanto familiar como del partido, la verdad es que no me presentaría, pero, no estoy quemado todavía, como se suele decir. Es cierto que pasas por momentos malos y he tenido juicios en los que, al final, la justicia me ha dado la razón, pero ese proceso te deja mal sabor de boca. Pero bueno, yo siempre digo que hay que poner en la balanza lo positivo y lo negativo y, como pesa más lo positivo, te hace seguir teniendo ganas.

¿Nota que los vecinos le apoyan?

La verdad es que sí, eso lo palpas. A día de hoy, creo que cuento con el apoyo mayoritario de los vecinos, pero bueno, esto se sabe luego en las urnas. Siempre hay gente que está descontenta porque nunca llueve a gusto de todo y muchas veces no puedes llegar a todo, pero veo el cariño de la gente.