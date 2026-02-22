El gran reto del coworking rural en Cáceres: atraer talento y frenar la despoblación

La Red de Coworking Rurales nace con el objetivo de convertir el territorio provincial en "un escenario de oportunidad real para vivir, trabajar y emprender", en palabras del diputado de Informática e Innovación, Tomás Sánchez Campo. Sin embargo, más allá de su presentación oficial en Miajadas, la Diputación de Cáceres impulsa este proyecto con varios desafíos estructurales: atraer usuarios en municipios pequeños, asegurar su sostenibilidad económica y medir con rigor su impacto real frente a la despoblación.

Principales desafíos y cómo se pretende superarlos

Uno de los principales retos es la baja densidad de población en numerosos municipios cacereños, especialmente en comarcas como Las Hurdes, Sierra de Gata o el Campo Arañuelo. La captación de profesionales suficientes para garantizar actividad continuada en los espacios compartidos resulta clave.

Para afrontarlo, la Diputación ha planteado una red provincial —y no espacios aislados— que permita compartir recursos, programación formativa y servicios de mentorización especializada. La estrategia se apoya en la mejora de la conectividad digital de alta capacidad y en el acompañamiento técnico a emprendedores, elementos considerados esenciales para atraer perfiles vinculados al teletrabajo y a la economía digital.

Otro desafío es el cambio cultural en el entorno rural, donde el trabajo colaborativo en espacios compartidos aún no está plenamente implantado. Iniciativas previas en la provincia, como el espacio de coworking de Pajares de la Rivera (Riolobos), impulsado por la Diputación y presentado como ejemplo de reutilización de infraestructuras en entornos rurales, han demostrado que la combinación de infraestructuras modernas y acompañamiento técnico puede favorecer la implantación de nuevas actividades económicas.

También se enfrenta el proyecto al reto de la financiación inicial y mantenimiento posterior, especialmente en municipios con recursos limitados. La hoja de ruta contempla la implicación directa de ayuntamientos y la colaboración con entidades privadas, reforzando el modelo público-privado como vía para repartir costes y responsabilidades.

Sostenibilidad a largo plazo

La sostenibilidad de los espacios de coworking rurales dependerá de tres pilares fundamentales: ocupación estable, generación de comunidad profesional y diversificación de ingresos.

En primer lugar, la Diputación plantea garantizar una base mínima de usuarios mediante la integración de autónomos locales, pequeñas empresas y trabajadores en remoto que ya residen en municipios como Miajadas, Coria o Navalmoral de la Mata, donde el tejido empresarial ofrece potencial de colaboración.

En segundo término, la programación de actividades formativas vinculadas a competencias digitales y a la Cuarta Revolución Industrial —como digitalización empresarial, comercio electrónico o herramientas colaborativas— busca generar dinamismo continuo y atraer nuevos perfiles.

Por último, la sostenibilidad económica podría apoyarse en fórmulas mixtas: cuotas de uso asequibles, cesión de espacios municipales infrautilizados y acceso a líneas de financiación provincial o estatal vinculadas a la lucha contra la despoblación, en línea con otras estrategias provinciales activadas en los últimos años.

La experiencia de proyectos provinciales orientados al emprendimiento rural, como los programas de apoyo empresarial desarrollados por la Diputación en distintos municipios cacereños, evidencia que la continuidad depende tanto del acompañamiento técnico como de la implicación directa de los consistorios.

Cómo se medirá el éxito del proyecto

La evaluación del impacto será uno de los elementos clave para garantizar la consolidación de la Red de Coworking Rurales. La Diputación prevé analizar distintos indicadores, como el número de espacios que se integren en la red provincial, la tasa media de ocupación de los puestos de trabajo y la cantidad de proyectos empresariales creados o trasladados al medio rural. También se tendrá en cuenta el empleo generado, tanto directo como indirecto, así como el grado de participación en los programas de formación y mentorización vinculados a la iniciativa.

Además, uno de los objetivos estratégicos será comprobar si la implantación de estos espacios contribuye a fijar población o a atraer nuevos residentes a municipios pequeños, en línea con las políticas provinciales orientadas a combatir la despoblación. Desde la institución insisten en que la red no se concibe únicamente como una infraestructura física, sino como una herramienta de transformación territorial cuyo éxito se medirá por su capacidad para generar actividad económica sostenida, fomentar la colaboración empresarial y abrir nuevas oportunidades en el entorno rural de la provincia de Cáceres.