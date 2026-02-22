La Garganta, un municipio de Cáceres con 353 habitantes, premiado por su labor turística en Extremadura

El municipio de La Garganta, es uno de los grandes desconocidos en el Valle del Ambroz. Situado en la zona norte de la región, cuenta con una población de apenas 353 paporros, nombre con el que se conoce a sus habitantes.

En sus inicios la localidad recibió el nombre de La Garganta de Béjar, ya que en sus orígenes formaba parte de la localidad. Sin embargo, tras la reordenación territorial de España del siglo XIX, dejó de estar vinculada jurisdiccionalmente a este municipio. Desde entonces y hasta la actualidad forma parte de la provincia de Cáceres.

A pesar de su pequeño tamaño, este municipio guarda algunas historias y peculiaridades dignas de ser descubiertas. Este año, su potencial por fin ha sido dado a conocer en la provincia. Y es que ha sido uno de los premiados por su labor turística en los Premios Turismo Norte de Extremadura. Pero, ¿qué es aquello que hace tan grande a este pequeño municipio?

El pueblo guarda un rico patrimonio histórico, donde la Iglesia de la Asunción es un monumento clave para el municipio. Esta es hogar de la Virgen del Castañar, protectora de La Garganta desde hace varios centenarios.

Su leyenda comienza con un momento de máxima dificultad para el pueblo, asolado por una epidemia de peste en torno a 1446. Fue entonces cuando un pastor de la localidad comenzó a escuchar reclamos de la Virgen y a soñar con la aparición de su imagen. Días después de que estos sucesos se iniciaran, el joven encontró la figura enterrada a los pies de un frondoso castaño, y a partir de entonces la terrible enfermedad abandonó la localidad.

En conmemoración de este suceso, los vecinos de La Garganta celebran hasta el día de hoy la aparición de la Virgen con la Romería de los Paporros. En ella, paporros y bejaranos realizan una procesión hasta el santuario, situado entre ambos municipios. Cuando estas se cruzan, los alcaldes de las dos localidades intercambian sus varas de mando, simbolizando la unión ante la Virgen del Castañar.

Historia, naturaleza y mucha diversión

Otro vestigio histórico de la zona es el Corral de los Lobos. Una zona en la que antiguamente los vecinos acostumbraban a construir trampas para capturar a estos animales. Este ha sido restaurado recientemente, y en la actualidad forma parte del legado del municipio, recordando la relación entre los habitantes y la fauna salvaje tradicional de la zona.

Corral de los Lobos en La Garganta. / Cedida a El Periódico

A estas reliquias se suma la arquitectura de la propia localidad. Su casco urbano, además de sus calles y construcciones conserva las características propias del pueblo serrano.

Sumado a este impresionante patrimonio cultural, la zona también ofrece unos paisajes inigualables. Situada cerca de la Sierra de Candelario, La Garganta es el pueblo a mayor altitud del Valle del Ambroz. Se encuentra por encima de los 1.000 metros y son comunes las nevadas en invierno.

La nieve, inicialmente utilizada para la conservación de alimentos y bebidas, comenzó a explotarse como negocio en el pueblo a partir del siglo XVI.

En la actualidad, La Garganta conserva uno de los tres pozos que se crearon en el municipio. Este, tras ser rehabilitado, se ha convertido en un auténtico atractivo turístico para los visitantes.

Además, el paisaje de la zona está plagado de bosques y senderos por los que disfrutar de largas caminatas. Entre sus rutas más populares se encuentran el Camino del Lomo o el Cordel del Berrocal.

Los más aventureros encontrarán en ellas un paseo atravesando castañares, robledales y gargantas naturales que reflejan la riqueza ecológica de la localidad.

Las opciones para aprovechar al máximo de La Garganta son infinitas, y es que esta zona está situada además muy cerca de algunos de los principales puntos turísticos de la provincia de Cáceres. Apenas a 30 kilómetros se sitúa la frecuentada estación de esquí de La Covatilla. Además, a poco más de diez minutos de la zona también se encuentran las piscinas naturales del cercano pueblo de Baños de Montemayor.